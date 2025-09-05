Lễ khai giảng tại Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ diễn ra trang trọng nhưng không kém phần ấn tượng và sáng tạo, thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng dạy - học, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong giáo dục.
“Đổi mới để bứt phá - Sáng tạo để tiên phong” cũng là lời cam kết mạnh mẽ của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ: không ngừng kiến tạo môi trường học tập nhân văn, khai phóng và đầy cảm hứng - nơi mỗi ước mơ được chắp cánh bay cao, bay xa như kim chỉ nam của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ suốt 20 năm qua - “Vun đắp ước mơ”.
Ngọc Minh