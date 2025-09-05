Lễ khai giảng tại Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ diễn ra trang trọng nhưng không kém phần ấn tượng và sáng tạo, thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng dạy - học, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong giáo dục.

Cô trò trường THCS Lý Thái Tổ khởi động năm học mới bằng màn trống hội sôi động, lan tỏa năng lượng tích cực

Chào đón 427 học sinh khối một đến với “ngôi nhà” Lý Thái Tổ

Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vinaconex, Tổng Giám đốc Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ tặng hoa chúc mừng trường Tiểu học Lý Thái Tổ

Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ vinh danh học sinh đạt học bổng Tiếng Anh

Học sinh tham dự Lễ khai giảng trực tuyến, kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cuộc thi hát tiếng Anh “Shine on Mic” - cách khởi động năm học độc đáo của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Cô trò trường tiểu học trong ngày khai giảng đặc biệt

Các bé mầm non biểu diễn văn nghệ cùng các cô giáo trong ngày khai trường

Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh trao quà cho các tập thể lớp trong ngày khai giảng

“Đổi mới để bứt phá - Sáng tạo để tiên phong” cũng là lời cam kết mạnh mẽ của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ: không ngừng kiến tạo môi trường học tập nhân văn, khai phóng và đầy cảm hứng - nơi mỗi ước mơ được chắp cánh bay cao, bay xa như kim chỉ nam của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ suốt 20 năm qua - “Vun đắp ước mơ”.

Ngọc Minh