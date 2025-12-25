Xe buýt kết nối sân bay Nội Bài được nhiều hành khách lựa chọn đi lại

Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch, các tuyến buýt sân bay trọng điểm tiếp tục được duy trì ổn định, không thay đổi thời gian phục vụ. Cụ thể, tuyến 68 (Sân bay Nội Bài - Láng - Hà Đông - Bến xe Yên Nghĩa) hoạt động từ 5h15 mở bến tại Bến xe Yên Nghĩa đến 22h20 đóng bến tại sân bay Nội Bài, với tần suất 45 phút/lượt. Tuyến 86 (Sân bay Nội Bài - Phố cổ - Ga Hà Nội) vận hành từ 5h15 mở bến tại Ga Hà Nội đến 22h10 đóng bến tại sân bay Nội Bài, giãn cách 30 phút/lượt.

Bước vào dịp Tết Nguyên đán, xí nghiệp cho biết sẽ điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh bám sát lịch bay thực tế tại sân bay Nội Bài, linh hoạt điều chỉnh để bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Nhân lực lái xe, phương tiện được bố trí trực ngoài giờ, sẵn sàng giải tỏa hành khách vào các khung giờ cao điểm.

Đội ngũ công nhân lái xe và điều hành kinh doanh được quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ hành khách mang hành lý, hướng dẫn vị trí đón trả, bảo đảm an toàn và đúng giờ.

Về chất lượng dịch vụ, các tuyến buýt sân bay tiếp tục duy trì tiêu chuẩn phương tiện sạch sẽ, điều hòa, wifi hoạt động ổn định. Thông tin về giờ xuất bến, vị trí đón trả được cập nhật thường xuyên trên fanpage, website và tổng đài hỗ trợ, giúp hành khách thuận tiện theo dõi và chủ động lịch trình.

Trên các phương tiện đều được trang bị thiết bị bán vé hỗ trợ thanh toán không tiền mặt như thẻ, mã QR. Ngoài hình thức mua vé trực tiếp, hành khách đi tuyến 86 và 68 có thể đặt vé trước qua website busnoibai.com, góp phần tiết kiệm thời gian và giảm áp lực trong cao điểm lễ, Tết.

Bên cạnh đó, bộ phận Call Center hoạt động 24/7 qua số hotline 033.415.8668, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của hành khách liên quan đến dịch vụ trên tuyến.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về phương tiện, nhân lực và dịch vụ, các tuyến buýt sân bay Nội Bài hướng tới mục tiêu bảo đảm người dân đi lại thuận tiện, an tâm trong dịp lễ, Tết cuối năm.

Việc duy trì ổn định hai tuyến buýt 86 và 68 giúp hành khách đi - đến sân bay Nội Bài có thêm lựa chọn di chuyển với chi phí hợp lý, dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng từ người lao động, sinh viên đến khách du lịch. So với các loại hình vận tải khác, buýt sân bay vừa bảo đảm tính tiện lợi, an toàn, vừa góp phần giảm áp lực giao thông và chi phí đi lại trong các dịp cao điểm lễ, Tết.