Ngày 6/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp cho bé trai H.L.Đ (4 tuổi, ngụ Phú Quốc, tỉnh An Giang) bị viên bi sắt găm thẳng vào vùng hố sọ giữa, sát màng não.

Trước đó, bé Đ. cùng nhóm bạn chơi ná bắn chim thì xảy ra sự cố. Phát hiện con bị thương, gia đình lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương. Tuy nhiên, do tính chất vết thương quá nghiêm trọng, bé Đ. được chỉ định chuyển lên tuyến trên điều trị.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sưng nề, đau nhiều ở mắt phải và đầu; vết thương mi dưới mắt phải dài khoảng 6mm; rách kết mạc; xuất huyết củng mạc; đồng tử phải giãn 4mm và phản xạ ánh sáng yếu. Các bác sĩ khẩn trương đánh giá tình trạng vết thương và mức độ tổn thương ổ mắt của bé Đ., xác định tương quan vị trí dị vật với các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn nội sọ, màng não và nhu mô não.

Kết quả chụp CT đầu mặt của bệnh nhi ghi nhận tụ khí trong hốc mắt, xuất huyết võng mạc mắt phải và phát hiện một khối kim loại hình cầu đường kính 5mm nằm trong cánh nhỏ xương bướm, vùng hố sọ giữa - sát với màng não thùy thái dương phải.

Trước mức độ nguy hiểm của dị vật, ê-kíp quyết định mổ khẩn cấp ngay trong đêm, mở hộp sọ để lấy dị vật. Sau hai giờ phẫu thuật, viên bi sắt 5mm đã được lấy ra thành công.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

ThS.BS Lê Hoàng Hùng, Khoa Ngoại Thần kinh cho biết, nếu bệnh nhi được phẫu thuật chậm trễ, nguy cơ viêm xương bướm, áp xe nội sọ và viêm màng não vi khuẩn sẽ rất cao, kéo theo tỷ lệ tử vong lớn và quá trình điều trị vô cùng khó khăn.

Sau phẫu thuật, bé Đ. tỉnh táo, không sốt, ăn uống bình thường, hết đau và giảm sưng mắt. Nguy cơ nhiễm trùng được kiểm soát tốt. Dù vậy, các bác sĩ cảnh báo bé có nguy cơ cao mất thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu và xuất huyết võng mạc từ vụ tai nạn.

BS.CK1 Nguyễn Thành Đô, Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận từ 1 đến 2 trường hợp trẻ bị dị vật vùng đầu mặt - chủ yếu do nghịch ná bắn chim hoặc súng tự chế.

Bác sĩ Đô khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên sử dụng hay cất giữ các vật dụng có tính sát thương trong tầm với của trẻ. Gia đình và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ không chơi hoặc tự chế tạo các loại đồ chơi nguy hiểm, nhằm ngăn ngừa những tai nạn thương tâm tương tự.