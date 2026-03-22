Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi nhập viện với men gan tăng cao bất thường. Theo gia đình, khoảng một tuần trước, trẻ có biểu hiện ho, chảy mũi nên được tự mua thuốc về uống. Sau 3 ngày, tình trạng không cải thiện mà còn xuất hiện sốt, đau bụng, vàng da, gia đình mới đưa trẻ đi khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số men gan tăng đột biến: GOT lên tới 1793 U/L (bình thường dưới 37), GPT 1625 U/L (bình thường dưới 40), cao gấp 40-50 lần so với mức bình thường. Bệnh nhi được chẩn đoán suy gan cấp, theo dõi viêm gan và chưa loại trừ nguyên nhân ngộ độc.

Gói thuốc cha mẹ cho trẻ uống. Ảnh: BVCC.

Ngay sau đó, trẻ được điều trị tích cực bằng truyền dịch, hỗ trợ thải độc gan, nhịn ăn và theo dõi sát chức năng gan, thận cũng như các chỉ số đông máu.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cảnh báo, suy gan cấp là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hôn mê gan, rối loạn đông máu, suy đa tạng và tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Đáng lo ngại, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này là thói quen tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc truyền miệng, không nhãn mác hoặc không kiểm soát liều lượng. Những loại thuốc này có thể chứa các hoạt chất gây độc cho gan, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Để phòng tránh, các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các loại thuốc không có chỉ định của bác sĩ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, vàng da, vàng mắt, buồn nôn, chán ăn… cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc sử dụng thuốc cần tuân thủ nguyên tắc “đúng thuốc, đúng liều, đúng chỉ định” nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương gan và các biến chứng nguy hiểm.

