Nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam về vitamin K2-MK7

Mới đây, nghiên cứu “Kết quả bổ sung Vitamin K2 trong cải thiện chiều cao ở trẻ em” do nhóm tác giả Đại học Y Hà Nội, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Midu MenaQ7 được công bố trên Tạp chí Y học Cộng đồng Việt Nam.

Nghiên cứu đã theo dõi 945 trẻ từ 1-14 tuổi trong suốt giai đoạn 2022-2025. Trẻ được chia thành hai nhóm: Nhóm bổ sung Vitamin K2-MK7 hàm lượng 180-360mcg/ngày liên tục và nhóm dùng theo đợt (mỗi đợt tối thiểu 3 tháng).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ được bổ sung K2-MK7 liên tục có mức tăng chiều cao cao hơn nhóm còn lại, đặc biệt ở hai giai đoạn vàng là mầm non (1–5 tuổi) và dậy thì (11–14 tuổi). Ở nhóm nhỏ tuổi, hiệu quả tăng trưởng có ý nghĩa thống kê cao (β=0,438; p<0,001). Ngoài ra, nhóm bổ sung liên tục còn có chỉ số chiều cao theo tuổi (HAZ) cao hơn và thói quen sinh hoạt lành mạnh (ngủ sớm, vận động nhiều hơn).

Đây là một nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam chứng minh tác động thực tế của Vitamin K2-MK7 lên chiều cao, điều mà trước đây ngay cả giới chuyên môn cũng còn dè dặt khi nói đến.

Khác với Vitamin K1 được biết với vai trò hỗ trợ đông máu, Vitamin K2 lại có vai trò kích hoạt hai protein quan trọng, đó là Osteocalcin giúp gắn canxi vào cấu trúc xương, Matrix Gla Protein (MGP) ngăn canxi lắng đọng ở mạch máu.

Vitamin D giúp hấp thu canxi, nhưng vitamin K2 mới là “người dẫn đường” đưa canxi đến đúng chỗ cần đến là xương. Thiếu vitamin K2, canxi hấp thu được có thể “đi lạc”, không đến xương mà tích tụ ở mô mềm, gây mất cân bằng chuyển hóa. Chính vì vậy, dù canxi và vitamin D được bổ sung nhiều, trẻ vẫn có thể không đạt chiều cao mong muốn.

Từ nghiên cứu đến ứng dụng cộng đồng

Nghiên cứu của nhóm Đại học Y Hà Nội không chỉ có giá trị y học, mà còn mang ý nghĩa chuyển hướng tư duy dinh dưỡng cộng đồng. Với bằng chứng khoa học đã được nghiên cứu, vitamin K2-MK7 có thể được xem là nhân tố thứ ba trong “bộ ba vàng” phát triển chiều cao: Canxi - D3 - K2.

MenaQ7 là một dạng Vitamin K2 MK-7 có nguồn gốc tự nhiên, được chiết xuất từ món ăn truyền thống natto của Nhật Bản. Sản phẩm này nổi bật với độ tinh khiết cao, độ ổn định vượt trội và khả năng hấp thu tối đa, do các nhà khoa học Na Uy phát triển.

Điểm đặc biệt của MenaQ7 là khả năng tồn tại lâu trong cơ thể, giúp duy trì nồng độ Vitamin K2 ổn định hơn các dạng tổng hợp. Nhờ đó, cơ thể được hỗ trợ liên tục trong quá trình vận chuyển và “khóa chặt” canxi vào xương, giúp xương phát triển dài và chắc khỏe.

Để lan tỏa kiến thức khoa học và thúc đẩy ứng dụng vitamin K2-MK7 trong cộng đồng, Công ty Cổ phần Midu MenaQ7 tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng MenaQ7 trong phát triển chiều cao cho trẻ em và xu hướng Vitamin K2 toàn cầu” vào ngày 19/10/2025 tại Giảng đường 201, Trường Đại học Y Hà Nội.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng, nhi khoa và y học cộng đồng, nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất và cập nhật xu hướng toàn cầu về Vitamin K2 - MK7.

Hội thảo không chỉ là nơi gặp gỡ của giới chuyên môn mà còn là diễn đàn kết nối giữa khoa học và phụ huynh, giúp lan tỏa thông điệp “Phát triển chiều cao không phải là điều xa vời mà là kết quả của sự hiểu biết và đầu tư đúng đắn vào dinh dưỡng”.

Hiện trên thị trường, các sản phẩm có thể đạt được hàm lượng MenaQ7 (Vitamin K2) 180 - 360mcg là không nhiều. Điển hình như sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Midu MenaQ7 180mcg và Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Midu MenaQ7 360mcg Taller của Công ty Cổ phần Midu MenaQ7. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Midu MenaQ7)