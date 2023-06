Người dân ở Hà Lan - được xếp hạng cao nhất toàn cầu - có chiều cao trung bình là 175,62cm. Trong khi đó, ở đầu kia của thang đo, chỉ số thấp hơn đáng kể: Người dân Timor Leste có chiều cao trung bình 155,47cm. Như vậy, mức chênh lệch vào khoảng 20cm.

Chiều cao trung bình của người Việt là 159cm (nam giới 164,44cm, nữ giới 153,59cm). Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trang Insider đã biên soạn bảng xếp hạng chiều cao trung bình bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu y tế năm 2020 của NCD Risk Factor Collaboration, dự án liên kết với Đại học Hoàng gia London (Anh).

Bảng này liệt kê các số liệu riêng biệt về chiều cao của nam và nữ ở mỗi quốc gia. Các nhà chuyên môn lấy trung bình cộng của hai con số đó để có được thông tin sơ bộ về chiều cao trung bình của người dân ở mỗi quốc gia.

Theo đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 15 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có người dân thấp nhất. Chiều cao trung bình của người Việt là 159,01cm (nam giới 164,44cm, nữ giới 153,59cm).

Danh sách 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có người dân thấp nhất:

1. Timor Leste - 155,47cm

2. Lào - 155,89cm

3. Madagascar - 156,36cm

4. Guatemala - 156,39cm

5. Philippines - 156,41cm

6. Nepal - 156,58cm

7. Yemen - 156,92cm

8. Quần đảo Marshall - 157,05cm

9. Bangladesh - 157,29cm

10. Campuchia - 158,11cm

11. Indonesia - 158,17cm

12. Malawi - 158,31cm

13. Rwanda - 158,73cm

14. Ấn Độ - 158,76cm

15. Việt Nam - 159,01cm

16. Peru - 159,08cm

17. Papua New Guinea - 159,21cm

18. Quần đảo Solomon - 159,27cm

19. Mozambique - 159,37cm

20. Bhutan - 159,46cm

Lý do có sự khác biệt chiều cao

Majid Ezzati, người điều hành nghiên cứu NCD tại Đại học Hoàng gia London, đánh giá, di truyền học chỉ là một phần của câu trả lời.

Về chiều cao trung bình thay đổi như thế nào trong nhiều thập kỷ, ông Ezzati nói: "Khoảng một phần ba câu trả lời có thể do gene, nhưng điều đó không giải thích được sự thay đổi chiều cao theo thời gian. Các gene không thay đổi nhanh và nhiều như vậy trên toàn thế giới. Do đó, sự khác biệt phần lớn do môi trường”.

Các yếu tố môi trường như chế độ ăn uống kém có thể là một phần của câu trả lời, theo một nghiên cứu cho thấy sự khác biệt 20cm giữa trẻ em ở các quốc gia có chiều cao trung bình của người dân cao nhất và thấp nhất.

Giả thuyết trên giúp giải thích tại sao chiều cao trung bình ở một số quốc gia tăng giảm trong những năm qua. Trong khi các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc chứng kiến ​​chiều cao của người dân tăng lên, một số quốc gia châu Phi như Uganda và Sierra lại ghi nhận ​​chiều cao của nam giới giảm xuống.