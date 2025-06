Sáng 30/6, hàng trăm người tiếp tục xếp hàng dài tại trụ sở Công ty CP Đức Mạnh trên đường Hùng Vương (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội An Trung 2.

Lượng người tiếp tục tăng khiến khu vực trước cổng công ty rơi vào cảnh chen lấn, xô đẩy dưới thời tiết nắng nóng. Phía bên trong công ty cũng chật kín người dân.

Lực lượng chức năng và bảo vệ doanh nghiệp phải liên tục can thiệp, phân luồng, ổn định trật tự. Đến hơn 8h30 cùng ngày tình hình mới phần nào được kiểm soát.

Dòng người xếp hàng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Bên trong khu vực trụ sở công ty cũng đông kín người.

Dòng người đội nắng đợi đến lượt nộp hồ sơ.

Từ tối hôm trước, nhiều người đã đổ về, ngồi vạ vật suốt đêm để giữ chỗ. Nhiều người mang theo nước uống, đồ ăn, chờ trong tâm lý lo lắng vì sợ "trượt suất".

Anh T.A.D (trú phường An Hải) cho biết: “Tôi đến lúc 21h tối 29/6 mà đã có gần trăm người xếp hàng trước. Ai cũng tay cầm hồ sơ, lo nếu đến muộn sẽ không còn cơ hội”.

Còn anh N.T.H (trú quận Liên Chiểu) cho biết: “Tôi có mặt lúc 7h sáng nhưng hơn một tiếng vẫn chưa lấy được số thứ tự”.

Trước đó vào tối 29/6, đã rất đông người đến đợi giữ chỗ chờ nộp hồ sơ. Ảnh: G.X

Lực lượng chức năng có mặt để ổn định tình hình.

Đến 11h cùng ngày, khu vực trụ sở công ty vẫn đông kín người đứng chờ nộp hồ sơ, nhiều người dù mệt mỏi vẫn kiên trì bám trụ với hy vọng sở hữu căn hộ giá hợp lý.

Dự án Chung cư nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải) do liên danh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP Đầu tư & Xây dựng 579 (DMC–579) làm chủ đầu tư, gồm 633 căn hộ chia làm hai khối (khối A có 288 căn, khối B có 345 căn).

Các căn có diện tích từ 50–66m², giá bán trung bình khoảng 16 triệu đồng/m² – mức giá "dễ chịu" trong bối cảnh thị trường nhà ở Đà Nẵng đang khan hiếm phân khúc phù hợp với thu nhập trung bình.