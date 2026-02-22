XEM VIDEO:

Những ngày đầu năm mới, người dân tại khu vực Eo Đờn, thôn Kiến Xương, xã Đắk Liêng không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng hàng nghìn con cò trắng hội tụ về đây tìm thức ăn và trú ngụ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Theo người dân địa phương, hiện tượng cò về trú ngụ tại Eo Đờn vốn diễn ra hằng năm. Tuy nhiên, năm nay số lượng đàn cò đổ về tăng đột biến, lên đến hàng nghìn con, che phủ cả một khoảng đồi rộng lớn.

Ông Trần Văn Xiếu (70 tuổi), người đã gắn bó mấy chục năm với vùng đất Eo Đờn cho biết, mỗi khi nước ở đập Eo Đờn cạn là đàn cò lại về, tuy nhiên chưa bao giờ thấy cò nhiều như năm nay.

Theo ông Xiếu, đàn cò tập trung về đây là do nước tại đập Eo Đờn đang xuống thấp, làm lộ ra nguồn thức ăn dồi dào gồm các loại cá nhỏ và côn trùng. Sau khi chia thành từng nhóm nhỏ kiếm ăn dưới lòng hồ, đàn cò lại cùng nhau bay lên đậu kín các sườn đồi.

"Dù số lượng cò về rất lớn nhưng tình trạng săn bắt không xảy ra vì ý thức bảo vệ môi trường của bà con nơi đây rất cao. Hơn nữa loài cò vốn rất tinh khôn, chỉ cần thấy bóng người lại gần là chúng cất cánh ngay. Chúng tôi xem cò là bạn nên cùng nhau bảo vệ để chúng được an toàn", ông Xiếu nói.

Ông Trần Văn Xiếu bên đập nước Eo Đờn. Ảnh: NY

Chị Nguyễn Thị Yến (30 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do nhà ông bà nội ở gần khu vực Eo Đờn nên chị đã thấy đàn cò này trú ngụ ở đây từ lâu. Theo quan sát của chị, năm nay lượng cò đổ về đông hơn rất nhiều so với những năm trước.

Chị Yến chia sẻ, mỗi lần về quê gặp đàn cò, chị lại cùng con ra Eo Đờn chụp ảnh làm kỷ niệm. Đàn cò rất đẹp, có lúc đậu trắng xóa cả sườn đồi.

"Ban ngày cò tập trung về Eo Đờn kiếm ăn rất đông và đi thành từng tốp từ 100 đến 200 con, đến đêm thì bay lên các sườn đồi xung quanh. Việc này đã lặp đi lặp lại đều đặn suốt nhiều năm qua, tạo nên hiện tượng thiên nhiên kỳ thú", chị Yến cho hay.

Hình ảnh đàn cò ghi tại Eo Đờn những ngày đầu năm mới:

Đàn cò phủ trắng cả vùng đồi. Ảnh: Hải Dương

Mỗi năm cò đều về Eo Đờn kiếm ăn, nhưng năm nay số lượng nhiều hơn hẳn. Ảnh: Hải Dương

Đàn cò kiếm thức ăn ở ao nước xung quanh Eo Đờn. Ảnh: Hải Dương

Đàn cò được dự đoán có hàng ngàn con. Ảnh: Hải Dương