Hơn 1 tháng qua, kể từ ngày đón vợ mới về, căn nhà nhỏ của ông Lừ (73 tuổi) tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk gọn gàng và ấm cúng hơn hẳn. Bà Sùng Thị Mỷ (51 tuổi, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La) - người phụ nữ ông Lừ quen qua mạng 3 tháng rồi vượt 1.500km từ Đắk Lắk đến đón về làm vợ - đã quen với cuộc sống mới ở quê chồng.

Ông Lừ có 6 người con (3 trai, 3 gái), tất cả đều đã lập gia đình. Vợ chồng ông Lừ, bà Mỷ sống riêng trong căn nhà nhỏ, các con đa phần đều sống gần đó nên thường xuyên qua thăm hỏi bố mẹ.

Giây phút ông Lừ gặp bà Mỷ - người phụ nữ quen qua mạng

Anh Lý Seo Ký (SN 1981), con trai thứ tư của ông Lừ, cho biết tết Bính Ngọ 2026 của gia đình trở nên đặc biệt hơn khi có thêm thành viên mới. Mẹ ruột anh đã qua đời được một thời gian nên các con luôn lo bố sống cô quạnh. Từ khi bố đón mẹ kế về chung sống, anh và các anh chị em đều mừng vui, an tâm vì bố có người bầu bạn.

“Nhờ có mẹ sắp xếp, thu vén, căn nhà của bố gọn gàng, ấm cúng hơn. Sang thăm bố, thấy bố vui vẻ, phấn khởi, anh em tôi mừng lắm”, anh Ký nói.

Những ngày trước Tết, ông Lừ chở vợ trên chiếc xe 4 bánh dành riêng cho người già để đi sắm sửa. Chợ cách nhà khá xa nên ông bà chủ yếu mua hàng ở các tiệm tạp hóa gần nhà. Mỗi ngày một ít, cả hai cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy.

“Bố mẹ tôi có nuôi gà nên không phải mua, thịt lợn thì các con lo. Ông bà chỉ sắm thêm kẹo bánh, hoa quả, nước ngọt… để bày lên bàn thờ gia tiên và đãi con cháu”, anh Ký cho biết.

Vợ chồng ông Lừ chụp ảnh kỷ niệm tết Nguyên đán 2026

Mọi việc ngày Tết như dọn dẹp, trang trí nhà cửa, gói bánh, sắm sửa, nấu nướng… vợ chồng ông Lừ đều cùng nhau quán xuyến. Thi thoảng, con cháu sang phụ giúp. Nhìn bố và mẹ kế đồng lòng lo toan mọi việc, anh Ký thấy ấm lòng.

Mùng 1 Tết, con cháu quây quần trong căn nhà nhỏ để đón xuân. Vợ chồng ông bà chuẩn bị 3 mâm cỗ thiết đãi các con, không khí đầm ấm, rộn ràng tiếng cười.

“Bố tôi phấn khởi lắm vì Tết này có vợ mới. Chúng tôi cũng mừng thay cho bố.

Mẹ tôi đã dần quen với nhịp sống mới nơi đây, trò chuyện với con cháu rất vui. Năm nay, mẹ lỡ hẹn với Tết ở quê ngoại vì đường sá xa xôi”, anh Ký chia sẻ.

Những ngày sau đó, ông Lừ chở vợ đi chúc Tết từng nhà để gặp gỡ mọi người đầu xuân, từ nhà con cái, họ hàng cho đến bạn bè, làng xóm. Đi đến đâu, ông cũng vui vẻ giới thiệu bà Mỷ là vợ mới của mình, là người ông nương tựa suốt quãng đời còn lại.

Con cháu của ông Lừ tập trung đông đủ ngày Tết

Từ khi có mẹ kế, anh Ký thấy bố mình vui vẻ, phấn khởi hơn, còn mẹ kế thì luôn dịu dàng, biết chiều chuộng và nhường nhịn. Dù quãng thời gian chung sống chưa quá dài nhưng nhìn cách đôi bên cư xử với nhau, anh Ký vẫn tin tưởng vào cuộc sống êm ấm dài lâu của họ.

“Chúng tôi mong có thêm nhiều cái Tết nữa được thấy bố mẹ vui vẻ bên nhau và mỗi khi trở về đều thấy căn nhà của bố mẹ ấm cúng, đủ đầy như hiện tại”, anh Ký chia sẻ.