Bố của người yêu tôi qua đời do đột quỵ. Sự ra đi quá đột ngột khiến em suy sụp, đau khổ. Tôi cũng ở bên cạnh hỗ trợ gia đình em từ những ngày đầu tang sự, an ủi động viên em vượt qua nỗi đau, tính đến nay đã qua 5 tháng.

Bố mẹ em có hai cô con gái. Từ ngày ông mất, em thường lo lắng không biết sau này ai sẽ lo giỗ chạp cho bố. Tôi bảo sau khi cưới nhau, tôi sẽ cùng em chăm lo việc ấy. Thậm chí nếu em muốn rước bát hương của bố về thờ tại nhà riêng của chúng tôi, tôi cũng đồng ý.

Chẳng ngờ như vậy vẫn chưa đủ. Mới đây, gia đình người yêu họp rồi đưa ra một yêu cầu khiến tôi sững sờ. Đó là kết hôn xong, nếu chúng tôi sinh con trai thì phải để một đứa theo họ mẹ, sau còn lo hương khói cho bố em và tổ tiên bên em. Càng kinh ngạc hơn nữa là em cũng đồng ý với người lớn trước khi nói chuyện với tôi.

Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe gia đình người yêu đưa ra một yêu cầu đặc biệt. Ảnh minh hoạ

Em giải thích rằng bố không có con trai nên em muốn giữ lại họ của ông. Bố em là con út, phía trên còn có ba người chị và một người anh. Bác trai đã nhiều tuổi, đi làm ăn xa nhưng chưa lập gia đình, không có con cái nên gia đình gần như không còn hy vọng có người nối dõi.

Tôi hiểu tình cảm em dành cho bố cũng như hoàn cảnh đặc biệt của gia đình em, nhưng không thể đồng ý với yêu cầu đó.

Tôi vốn là cháu đích tôn trong nhà, gia đình đều mong chờ có cháu trai. Nếu may mắn sinh được hai cháu thì tôi chẳng ngại "nhường" một đứa cho vợ. Nhưng tôi không thể biết trước mình sẽ sinh mấy đứa. Nếu gật đầu bây giờ, đến lúc có con lại tranh giành nhau thì càng khiến hai bên gia đình tổn thương.

Chưa kể, chúng tôi còn trẻ, kinh tế chưa vững vàng. Chỉ lo cho đám cưới đã phải cố gắng rất nhiều, tôi nghĩ mình không có đủ tiền làm các biện pháp can thiệp mang thai con trai, hay cứ đẻ cho đến khi có đủ con trai thì thôi.

Nghe tôi giải thích, em tức giận rồi lại khóc lóc. Em cho rằng tôi ích kỷ, không tôn trọng gia đình em. Tôi nghe mà buồn vì quả thật tôi cũng đang nghĩ cho gia đình tôi. Song em cũng đang làm điều tương tự. Chúng tôi đều biết người kia có lý do nhưng chẳng ai thấy mình có thể nhường.

Nhiều ngày nay, chúng tôi nói chuyện ít đi. Tôi nhớ em, muốn đến gặp em nhưng lại sợ cả hai tiếp tục tranh cãi. Ba năm bên nhau, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cân nhắc chia tay vì một chuyện chưa xảy ra. Chỉ qua giỗ đầu bố em là hai nhà sẽ bàn chuyện đám cưới, thế nhưng lúc này tôi lại đang nghĩ đến việc dừng lại.

Có thật là tôi đang ích kỷ, hay gia đình em đã đòi hỏi một chuyện quá kỳ lạ đến mức khó lòng chấp nhận?

Bạn đọc Đức Tâm