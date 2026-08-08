Ngô Thanh Vân vừa tổ chức tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi cho con gái - bé Gạo. Diễn viên bày tỏ niềm vui sau 1 năm làm mẹ, đồng thời biết ơn chồng vì đã đồng hành trong suốt quá trình nuôi dạy con.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên con.

“Cảm ơn cha vì suốt một năm qua ở bên 2 mẹ con, luôn là bờ vai vững chắc để mẹ yên tâm và Gạo lớn lên trong yêu thương. Gia đình mình có được ngày bình yên như hôm nay cũng nhờ cha rất nhiều”, cô bày tỏ.

4 năm về chung nhà, Ngô Thanh Vân - Huy Trần xây dựng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc bằng sự đồng điệu, quan tâm. Tuy cách 11 tuổi, cặp đôi vẫn tìm thấy nhiều điểm tương đồng với nhau về ẩm thực, du lịch cũng như phong cách sống.

Thời gian rảnh rỗi, diễn viên cùng chồng vào bếp, thử các công thức nấu ăn mới. Là một đầu bếp, Huy Trần chú trọng bữa ăn cho tổ ấm, mỗi ngày đều hỏi thăm, chế biến theo khẩu vị của vợ.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đồng điệu trong cuộc sống hôn nhân.

Khoảng thời gian đầu hôn nhân, Ngô Thanh Vân gặp áp lực khi mong muốn làm mẹ tưởng chừng không thành. Trong giai đoạn khó khăn, Huy Trần luôn ở bên động viên vợ, đưa chị đến phòng khám hay đi du lịch để giải tỏa căng thẳng. Đến cuối năm 2024, cặp đôi thông báo tin vui sau chuỗi ngày chờ đợi.

Khi bé Gạo chào đời, cả hai bắt đầu hành trình làm cha mẹ. Cuộc sống bị đảo lộn, sức khỏe sa sút khiến nữ diễn viên có phần suy sụp. Tuy vậy, ông xã vẫn tận tụy hỗ trợ vợ chăm con, pha sữa, dỗ khi bé khóc đêm khuya để cô được nghỉ ngơi. Ngô Thanh Vân khen Huy Trần là người cha đảm đang, kỹ tính, yêu thương 2 mẹ con hết mực.

Cặp đôi tạm gác sự nghiệp để chăm con gái nhỏ.

"Tôi hạnh phúc vì được chồng chăm sóc kỹ lưỡng. Anh yêu thương, chiều chuộng lẫn chịu đựng tôi trong mọi tình huống", diễn viên Hai Phượng tâm sự.

Nhìn lại khoảng thời gian mang thai, “đả nữ” xem đây là sự kiện khiến cô thay đổi hoàn toàn. Chặng đường này đã giúp Ngô Thanh Vân học cách sống chậm, dành thời gian cho bản thân, biết trân trọng hạnh phúc gia đình.

Để hiểu được sự phát triển của con trong những tháng đầu đời, Ngô Thanh Vân tìm đọc sách, xem video hướng dẫn nuôi dạy trẻ rồi rút ra kinh nghiệm phù hợp. Cô nhận thấy điều quan trọng nhất là nhìn tổng thể nhịp sinh hoạt của con, chú ý từng chi tiết nhỏ khi bé ăn uống, vui chơi hay ngủ nghỉ.

Ngô Thanh Vân kín tiếng, tập trung vai trò làm mẹ.

Cô tập trung rèn luyện kỹ năng cần thiết đúng độ tuổi cho con, kiên nhẫn làm mẫu để bé quan sát rồi học theo, xem đây như 1 bài học trong vai trò mới.

Nữ diễn viên cũng đang trong quá trình lấy lại vóc dáng sau sinh. Dù ngoại hình có phần thay đổi, cô giữ tâm thế tích cực, cố gắng tập luyện cũng như cho mình thời gian hồi phục.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn kiêm doanh nhân. Cô từng tham gia phim Dòng máu anh hùng, sau đó chuyển hướng sang vai trò sản xuất với nhiều dự án: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng… Hiện cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật để ưu tiên chăm sóc gia đình.

Video khoảnh khắc đời thường của Ngô Thanh Vân bên con

Ảnh, clip: FBNV