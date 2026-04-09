Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 12 phút chia sẻ trải nghiệm khám mắt của bà Susan Lindgren (du khách Mỹ).

Trước đó, bà Lindgren bất ngờ xuất hiện các đốm đen một bên mắt - dấu hiệu mà khi bà tra cứu trên mạng, có thể liên quan đến rách hoặc bong võng mạc. Lo ngại tình trạng nghiêm trọng, bà chuẩn bị tâm lý cho một khoản chi phí lớn để khám, điều trị như tại các nước phương Tây.

Theo lời giới thiệu của bạn bè, bà Lindgren đã đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng vào tối thứ 6. Dù thời điểm ngoài giờ hành chính, bà vẫn được bác sĩ thăm khám ban đầu và hướng dẫn quay lại vào đầu tuần để kiểm tra chuyên sâu.

Bà Susan Lindgren chia sẻ về trải nghiệm đi đi khám mắt. Ảnh chụp màn hình.

Đến sáng thứ 2 tuần sau, bệnh viện đông bệnh nhân, bà được nhân viên y tế hướng dẫn quay lại vào buổi chiều để giảm thời gian chờ đợi.

Khoảng 14h cùng ngày, nữ du khách quay lại bệnh viện. Tại đây, quy trình khám diễn ra nhanh chóng. Sau khi đóng 45.000 đồng, bà Lindgren được thực hiện đầy đủ các bước khám chuyên khoa và hội chẩn với bác sĩ có kinh nghiệm.

Trong quá trình khám, bác sĩ chủ động mời thêm đồng nghiệp kiểm tra để đảm bảo kết luận chính xác, giúp bệnh nhân yên tâm.

Không thu thêm phí với người nước ngoài

Kết quả cho thấy mắt của bà Lindgren không gặp vấn đề nghiêm trọng, các triệu chứng chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường sau phẫu thuật cận thị trước đó. Bệnh nhân được dặn tái khám sau 2 tuần để theo dõi.

“Tôi cảm thấy lo lắng và hỏi lại liệu mình có ổn và họ cùng mỉm cười không có gì, 2 bác sĩ khám sẽ tốt hơn chỉ dựa vào kết quả 1 người khám”, bà Lindgren chia sẻ trong video.

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng - nơi nữ du khách đến thăm khám. Ảnh: BV

Điều khiến nữ du khách bất ngờ là sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình, bà không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

“Tôi tưởng mình sẽ phải trả hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD. Nhưng ở đây, tôi được khám đầy đủ và chỉ mất 45.000 đồng. Mọi thứ thật dễ dàng, không cần phải hẹn trước, không phải chờ đợi hàng tuần, không cần phải lên lịch”, bà chia sẻ.

Câu chuyện của nữ du khách nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho chất lượng chuyên môn và chi phí hợp lý của y tế công lập Việt Nam.

Theo tìm hiểu, 45.000 đồng là giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, áp dụng theo quy định đối với dịch vụ không thuộc danh mục thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và không phải khám theo yêu cầu.

Chia sẻ với VietNamNet, lãnh đạo bệnh viện cho biết mức giá này được áp dụng thống nhất, không phân biệt giữa bệnh nhân trong nước hay nước ngoài.