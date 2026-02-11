Chăm lo tốt đời sống các nghệ sĩ già ở trung tâm dưỡng lão

Chia sẻ với VietNamNet, ông Huỳnh Khắc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TPHCM) cho biết từ tháng 2/2024, trung tâm tiếp nhận 7 nghệ sĩ đến để chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân qua đời, hiện chỉ còn 5 người gồm: Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Ngọc Đáng và nghệ sĩ Lam Sơn.

Ban quản lý bố trí tòa nhà A6 để dành riêng cho các nghệ sĩ. Nơi này được xây dựng trong khuôn viên nhiều cây xanh, thoáng đãng, yên tĩnh. Mỗi ngày, họ được chăm lo 3 bữa ăn, có người lau quét dọn phòng và hỗ trợ các dịch vụ cần thiết.

Bệnh viện Nguyễn Trãi được Sở Y tế TPHCM giao nhiệm vụ chăm sóc những người ở trung tâm, trong đó có nghệ sĩ. Đơn vị có bố trí xe để đưa đón bệnh nhân khám ở các chuyên khoa tùy theo yêu cầu, chỉ định của bác sĩ.

Dịp cận Tết, trung tâm tổ chức các buổi họp mặt, chương trình văn nghệ biểu diễn tạo không khí sôi nổi, vừa chuẩn bị đầy đủ các loại bánh mứt, trang trí hoa… Giúp nghệ sĩ đón năm mới vui vẻ, đầy đủ.

“Những ngày này, trung tâm đông vui hơn do có nhiều đoàn khách lui tới. Lãnh đạo thành phố cũng đặc biệt quan tâm, đến trao quà và chúc Tết các cụ.

Đó là tình cảm, sự ghi nhận đối với tất cả các văn nghệ sĩ lão thành đã có một quá trình cống hiến, phục vụ cho xã hội”, ông Hiếu nói.