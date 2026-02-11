W-batch_IMG_1265.jpg
Những ngày giáp Tết, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè - nơi ở của 5 nghệ sĩ lão thành trở nên rộn ràng hẳn. Nhiều văn nghệ sĩ, khán giả tổ chức chuyến thăm hỏi, tặng quà tri ân các bậc tiền bối. Trong ảnh, NSƯT Diệu Hiền và nghệ sĩ Ngọc Đáng hân hoan vì được gia đình tài tử Lý Hùng đến mừng năm mới. 
Nghệ sĩ Ngọc Đáng, 98 tuổi - là người lớn tuổi nhất trong các nghệ sĩ tại trung tâm dưỡng lão. Năm 2024, bà từng ngã trong phòng tắm, dẫn đến nứt xương chậu và mất khả năng đi lại vĩnh viễn. Nghe có đoàn khách đến thăm, bà nhờ con gái đẩy xe lăn từ trạm xá lên để gặp gỡ mọi người. 
NSƯT Diệu Hiền phấn khởi nhận lì xì, lời chúc Tết từ các vị khách. Với bà và đồng nghiệp, niềm vui tuổi xế chiều chỉ đơn giản là sự quan tâm, lời thăm hỏi động viên để họ vơi bớt nỗi cô đơn.
Nghệ sĩ Mạc Can và Lam Sơn đều ở tuổi "xưa nay hiếm". Mỗi khi có dịp lễ Tết hay có đoàn nào đến, họ xuống sảnh ngồi chuyện trò rôm rả còn thường ngày phòng ai nấy ở. 
Tài tử Huỳnh Thanh Trà, 80 tuổi bày tỏ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một đời bôn ba, ông xem viện dưỡng lão là nơi để bản thân nương náu quãng thời gian còn lại. Với nghệ sĩ, mỗi ngày 3 bữa cơm, vừa được gần gũi đồng nghiệp, các bạn già là điều quý giá. 
Không gian phòng rộng khoảng 16m2, được bài trí các thiết bị cơ bản như ti vi, tủ lạnh mini, giường, tủ... giúp nghệ sĩ tiện sinh hoạt. Huỳnh Thanh Trà thỉnh thoảng mở YouTube xem lại các phim cũ, trong đó có "Loan mắt nhung" (đạo diễn Lê Dân) - tác phẩm để đời của ông. 
Bước qua tuổi 81, nghệ sĩ Mạc Can sức khỏe yếu dần. Căn bệnh viêm khớp khiến ông nhức mỏi toàn thân, cả ngày chỉ ngồi hoặc nằm trên giường. Gần đây, ông được chuyển vào trạm xá để các nhân viên y tế tiện chăm sóc. 
Một góc phòng, Mạc Can đặt các bằng khen, ảnh lưu niệm và nhiều sách do ông viết. Nghệ sĩ treo poster phim "Cải ơi" (chuyển thể từ truyện của Nguyễn Ngọc Tư) ông từng tham gia năm 2006. Mạc Can xem đây là tài sản vô giá nên luôn trân trọng, ngắm nhìn chúng mỗi ngày. 
Trước lúc vào viện dưỡng lão, Mạc Can từng có thời gian sống bên gia đình. Sau khi vợ qua đời năm 2022, nghệ sĩ nguyện vọng muốn vào đây để có nhiều người bầu bạn tuổi già. 
Nghệ sĩ Ngọc Đáng dẫu bệnh tật vẫn giữ tinh thần lạc quan, thích bông đùa với khách đến thăm. Ban quản lý trung tâm bố trí nhân viên trực 24/24 hỗ trợ bà và 1 số người cao tuổi thuốc men, sinh hoạt hàng ngày. 
NSƯT Diệu Hiền dần quen với nhịp sống ở trung tâm sau tròn 2 năm dọn về đây. Bà kể các nghệ sĩ sống chung đều thân thiện, là bạn già của nhau. Dẫu mỗi người 1 hoàn cảnh, họ cùng san sẻ cuộc sống, thỉnh thoảng nhắc nhớ về chuyện buồn vui đã qua. 
Khách vào phòng đều ấn tượng góc trưng bày với loạt ảnh từ năm tháng hoàng kim tuổi trẻ đến xế chiều của "Đệ nhất đào võ". Bà cũng trân trọng đặt ảnh cố NSƯT Vũ Linh - người học trò và em trai kết nghĩa mình hết mực thương quý. 

Chăm lo tốt đời sống các nghệ sĩ già ở trung tâm dưỡng lão

Chia sẻ với VietNamNet, ông Huỳnh Khắc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TPHCM) cho biết từ tháng 2/2024, trung tâm tiếp nhận 7 nghệ sĩ đến để chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân qua đời, hiện chỉ còn 5 người gồm: Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Ngọc Đáng và nghệ sĩ Lam Sơn.

Ban quản lý bố trí tòa nhà A6 để dành riêng cho các nghệ sĩ. Nơi này được xây dựng trong khuôn viên nhiều cây xanh, thoáng đãng, yên tĩnh. Mỗi ngày, họ được chăm lo 3 bữa ăn, có người lau quét dọn phòng và hỗ trợ các dịch vụ cần thiết. 

Bệnh viện Nguyễn Trãi được Sở Y tế TPHCM giao nhiệm vụ chăm sóc những người ở trung tâm, trong đó có nghệ sĩ. Đơn vị có bố trí xe để đưa đón bệnh nhân khám ở các chuyên khoa tùy theo yêu cầu, chỉ định của bác sĩ. 

Dịp cận Tết, trung tâm tổ chức các buổi họp mặt, chương trình văn nghệ biểu diễn tạo không khí sôi nổi, vừa chuẩn bị đầy đủ các loại bánh mứt, trang trí hoa… Giúp nghệ sĩ đón năm mới vui vẻ, đầy đủ.

“Những ngày này, trung tâm đông vui hơn do có nhiều đoàn khách lui tới. Lãnh đạo thành phố cũng đặc biệt quan tâm, đến trao quà và chúc Tết các cụ.

Đó là tình cảm, sự ghi nhận đối với tất cả các văn nghệ sĩ lão thành đã có một quá trình cống hiến, phục vụ cho xã hội”, ông Hiếu nói. 

