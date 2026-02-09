Tài tử Lý Hùng cùng mẹ, các chị em gái đến chúc Tết, tặng quà các nghệ sĩ lớn tuổi tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, sáng 9/2.

Tài tử Lý Hùng cùng em gái - diễn viên Lý Hương đưa mẹ đến chúc Tết các nghệ sĩ gạo cội.

Theo nam diễn viên, đây là truyền thống gia đình anh từ nhiều năm nay. Sinh thời, cha anh - NSND Lý Huỳnh luôn giữ thói quen đến viện dưỡng lão chúc Tết, ôn lại kỷ niệm 1 thời với các nghệ sĩ.

Khi cha mất, gia đình tiếp nối di nguyện của ông “Dù làm gì cũng phải thương, chăm sóc những người nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn”.

Với anh, khán giả, đồng nghiệp còn nhắc nhớ là niềm hạnh phúc lớn lao với người nghệ sĩ ở tuổi xế chiều.

“Bận rộn đến mấy tôi vẫn sắp xếp thời gian đến đây vì biết các cô chú đều trông đợi. Sau này chúng tôi cũng sẽ già yếu như thế. Điều cuối cùng còn lại là tình nghĩa, sống sao để mọi người thương”, anh nghẹn ngào kể.

Diễn viên Lý Hùng thăm hỏi nghệ sĩ Mạc Can.

Anh em Lý Hùng, Lý Hương cùng gia đình chuẩn bị các phần quà gồm bánh, sữa, thực phẩm và phong bao lì xì. Họ đến từng phòng trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe và tặng quà, phần nào giúp các nghệ sĩ có cái Tết trọn vẹn.

Buổi hội ngộ diễn ra trong không khí ấm cúng, xúc động. NSƯT Diệu Hiền kể cho Lý Hùng nghe nhiều kỷ niệm ngày xưa của bà với cố NSND Lý Huỳnh, từ thuở được ông dìu dắt đóng phim tới khi trở thành cô đào nức tiếng giới sân khấu cải lương.

Trong ký ức của các nghệ sĩ, NSND Lý Huỳnh như 1 người anh lớn, luôn bao bọc và tạo mọi điều kiện để đàn em được làm nghề, có đời sống thoải mái.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng, 98 tuổi là người cao tuổi nhất ở viện dưỡng lão. Dù đi lại khó khăn, bà vẫn minh mẫn, trò chuyện rôm rả cùng mọi người.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng - người lớn tuổi nhất trong các nghệ sĩ - đi lại khó khăn sau tai tạn vẫn ngồi xe lăn đến sảnh gặp gỡ mọi người.

Dù tuổi cao sức yếu, bà giữ tinh thần vui vẻ, hay bông đùa. Nghệ sĩ ngẫu hứng cất giọng hát ca khúc Làng tôi tặng các vị khách. Bà trêu Lý Hùng: "Dạo này trông phát tướng thế" khiến mọi người có mặt đều bật cười.

Clip nghệ sĩ Ngọc Đáng hát tặng mọi người

Lý Hùng nói vui vì các cô, chú nghệ sĩ được chăm lo chu đáo nhưng lại không khỏi xót xa khi nhiều gương mặt đã ra đi.

"Mỗi năm đến lại thấy vắng đi vài gương mặt thân quen. Tôi chỉ mong các cô chú thật khỏe mạnh để mình và các đồng nghiệp, khán giả có cơ hội được hàn huyên, tâm sự mỗi năm", anh bùi ngùi.

Gia đình diễn viên Lý Hùng chụp ảnh kỷ niệm với các cô chú nghệ sĩ trước khi ra về.

Trước đó, gia đình Lý Hùng từng gửi hơn 500 triệu đồng sửa Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Quận 8 cũ). Khi địa điểm này xuống cấp, các nghệ sĩ được đón về sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè từ cuối tháng 2/2024, theo đề xuất của Hội Sân khấu TPHCM.

Sau 2 năm chuyển về nơi ở mới, nhiều người đã ra đi nên số lượng nghệ sĩ ở đây còn khá ít. Hiện trung tâm có 5 nghệ sĩ lưu trú, gồm nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Ngọc Đáng và nghệ sĩ Lam Sơn.

Ảnh, clip: HK