Lạc vào "ngôi làng tí hon" ở Lâm Đồng

Anh Hudson Lawrence (23 tuổi, quốc tịch Anh) vừa có hành trình khám phá Việt Nam trong 4 tuần, đi khắp từ Nam ra Bắc. Hudson tới Phú Quốc, TPHCM, Mũi Né, Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Phong Nha, Ninh Bình và Hà Nội.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của nam du khách là chuyến ghé thăm "ngôi làng người tí hon" nằm trong một khu du lịch dưới chân đèo Tà Nung, thuộc phường Cam Ly, Lâm Đồng, cách trung tâm Đà Lạt gần 20km. Hudson tình cờ biết về địa điểm này qua một video trên mạng xã hội. Anh tò mò tìm tới để xem cuộc sống của những người tí hon, cao chỉ chừng 1m diễn ra như thế nào.

Nằm lọt thỏm trong khu vườn xanh mướt cỏ cây, hoa lá là những ngôi nhà "nấm lùn" với cửa ra vào, bàn ghế, đồ đạc đều thấp và nhỏ. Nam du khách không khỏi bất ngờ khi gặp những "anh thợ rèn", "cô nông dân trang trại", "họa sĩ" tí hon, nở nụ cười rạng rỡ chào đón mình.

"Tôi từng biết về ngôi làng người tí hon, đẹp như cổ tích ở New Zealand - bối cảnh của những bộ phim nổi tiếng khắp thế giới. Tôi không ngờ ở Việt Nam cũng có một ngôi làng xinh đẹp, đáng yêu như thế.

Những người tí hon trong làng thân thiện, mến khách, luôn cười rạng rỡ. Tôi trò chuyện với họ bằng tiếng Anh đơn giản hoặc ngôn ngữ ký hiệu. Tôi cảm nhận được sự hài hước, hạnh phúc từ họ", Hudson chia sẻ.

Anh Hudson thích thú trò chuyện với cô chủ nhà tí hon vui tính

Tại ngôi làng, anh được những chủ nhà tí hon mời dùng cà phê, dẫn đi tham quan, ngắm khung cảnh thiên nhiên bình yên, tận hưởng không khí trong lành, mát lạnh. Hudson đăng tải video ngắn về ngôi làng lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút gần 17 triệu lượt xem.

Thời gian gần đây, ngôi làng "gây sốt" với cộng đồng du khách quốc tế, thu hút rất nhiều người ghé thăm.

Theo tìm hiểu, ngôi làng nằm trong khu du lịch rộng khoảng 6ha, được xây dựng dựa trên cảm hứng từ thế giới giả tưởng. Hơn 10 người tí hon, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều tỉnh thành về đây sinh sống và làm công việc như giao lưu, chụp ảnh cùng khách và chăm sóc thú cưng,... Họ xây dựng kênh TikTok, chia sẻ những hình ảnh đáng yêu, hài hước về cuộc sống hàng ngày ở làng.

Hình ảnh về ngôi làng tí hon gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: GOD Valley

Một số người tí hon ở làng chia sẻ, họ từng có cuộc sống khó khăn, nhiều mặc cảm. Tại đây họ có công việc phù hợp sức khỏe, thu nhập ổn định, được mọi người chào đón và yêu mến.

Khu du lịch cũng nổi tiếng với những mô hình khổng lồ 3D kết hợp cơ khí cử động sống động như Thần Rùa, Thần Rừng... Chúng có thể cử động đầu, chớp mắt, tạo cảm giác như những sinh vật cổ đại đang thực sự thở giữa rừng thông.

Trải nghiệm "có 1 không 2" ở Quảng Trị

Nếu Lâm Đồng níu chân anh Hudson bởi ngôi làng tí hon, cà phê thơm ngon, không khí trong lành thì mảnh đất thứ hai khiến anh "không muốn rời" là Phong Nha, Quảng Trị.

Ở đây, chàng trai 23 tuổi lần đầu tiên trải nghiệm công việc "người chăn vịt". Nam du khách cho đàn vịt hơn 100 con ăn thóc, chăm sóc những chú vịt con lông vàng óng và tận hưởng dịch vụ "massage vịt" độc đáo. Anh thử nằm dài trên mặt phẳng để đàn vịt vây quanh, mổ thóc khắp người. Hudson thoải mái chụp ảnh, bế vịt trên tay để lưu giữ kỷ niệm.

Hudson tham gia một tour trải nghiệm Hang Tối - nơi vừa là hang nước, vừa là hang khô, được phát hiện vào năm 1990 với chiều dài gần 6.000m, cao 80m, hiện vẫn giữ được vẻ hoang sơ huyền bí do không có hệ thống điện chiếu sáng nhân tạo.

Với đèn pin đội đầu và các thiết bị chuyên dụng, Hudson trở thành những nhà thám hiểm chuyên nghiệp, khám phá hệ thống sông ngầm, chiêm ngưỡng hàng ngàn cột nhũ đá với đủ hình dạng, lung linh kỳ ảo.

Anh còn được tắm bùn tự nhiên ngay trong lòng hang. Vào mùa mưa, mực nước sông dâng cao đã tích tụ lớp bùn non, tạo thành hồ bùn lớn với đủ các khoáng chất thiết yếu giúp khách nghỉ ngơi, mát xa thư giãn.

Nam du khách cũng thích thú với hoạt động trượt zip-line, chèo thuyền kayak và tham gia những trò chơi cảm giác mạnh trên sông Chày.

"Việt Nam không chỉ có cảnh quan đẹp, đa dạng mà còn có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Đây chắc chắn là quốc gia mà đến 1 lần không bao giờ đủ. Tôi sẽ sớm trở lại", nam du khách người Anh cho hay.

