Phim điện ảnh Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn quy tụ dàn diễn viên gồm: Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Khương Lê, bé Mì Gói, Hưng Nguyễn, Hoàng Minh Triết, Khuyến Dương...

Tác phẩm dự kiến ra rạp mồng 1 Tết Nguyên đán 2026, đối đầu với các phim của Trấn Thành, Trường Giang.

Tại buổi công bố dự án, hai diễn viên Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan vắng mặt do đang ghi hình phim cổ trang Hộ linh tráng sĩ ở Ninh Bình.

Phim xoay quanh hành trình của cậu bé Tô (bé Mì Gói) 6 tuổi và người mẹ đơn thân (Phương Anh Đào) vô tình tìm được "cha" (Tuấn Trần).

Diễn viên Phương Anh Đào. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện tưởng chừng dễ thương, tươi sáng là những góc khuất và định mệnh trớ trêu khiến mỗi người phải tự tìm thấy câu trả lời rằng ai, điều gì mới thực sự là báu vật trời cho trong đời mình.

Sau thành công của phim Mai, cặp Phương Anh Đào - Tuấn Trần được khán giả yêu thích nồng nhiệt đồng thời xuất hiện tin đồn tình cảm.

Tiếp tục tái xuất màn ảnh rộng với vai yêu đương, hai diễn viên nhận câu hỏi về nghi vấn "phim giả tình thật".

Trả lời VietNamNet, Phương Anh Đào và Tuấn Trần đều thấy hạnh phúc khi vai diễn của họ có thể truyền tải năng lượng yêu thương khiến khán giả "rộn ràng và muốn yêu hơn".

Phương Anh Đào chia sẻ cởi mở về tin đồn tình cảm với Tuấn Trần

Là những người bạn rất thân, Phương Anh Đào và Tuấn Trần luôn tự đặt câu hỏi: "Khán giả đang mong đợi ở chúng ta điều gì nhất?" mỗi khi nhận phim mới.

Nếu ở Mai, cặp đôi đã thể hiện trọn vẹn câu chuyện tình yêu vừa ngôn tình vừa giằng xé thì ở Báu vật trời cho sẽ là sắc thái tình cảm hoàn toàn khác với bối cảnh, tình huống rất lạ đời.

"Còn việc có phải gián tiếp khẳng định tình cảm hay không, tôi chỉ muốn nói rằng hy vọng cả hai sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong nhiều phim khác nữa", người đẹp cho hay.

Phương Anh Đào nói thêm vì quá cẩn thận chọn kịch bản mà vắng bóng màn ảnh Việt 1-2 năm nay. Cô muốn bản thân luôn biến hóa, hấp dẫn và mới lạ vì "mỗi lần xuất hiện là một cơ hội mất đi".

Phương Anh Đào và Tuấn Trần là cặp đôi được khán giả yêu thích. Ảnh: Tư liệu

Về việc đối đầu với 2 đạo diễn ăn khách bậc nhất màn ảnh Việt, Lê Thanh Sơn cho hay chất lượng phim Tết của Trấn Thành, Trường Giang đều rất tốt, thể hiện qua việc khán giả ra rạp năm sau luôn đông hơn năm trước.

"Là 'tân binh' mảng phim Tết, tôi có phần lo lắng nhưng hoàn toàn tự tin vào chất lượng của phim. Ngoài hai ngôi sao trong lòng tôi là Tuấn Trần và Phương Anh Đào, bộ phim cũng cho các diễn viên rất nhiều dư địa khác nhau để tỏa sáng", anh chia sẻ.

Hưng Nguyễn khá lo lắng khi được mời thế vai của diễn viên Ma Ran Đô trong phim này. Ê-kíp tiết lộ nam vương có nhiều cảnh hành động và cởi áo khoe hình thể mãn nhãn.

Phim quy tụ dàn mỹ nam (từ trái sang): Hoàng Minh Triết "Địa đạo" - Hưng Nguyễn - Khương Lê. Ảnh: NSX

Khuyến Dương - TikToker "Chị Phiến" nổi tiếng - vào vai đàn em của ông Thiên (Quách Ngọc Ngoan).

Anh nói: "Có lẽ tôi là người run nhất ở đây. Tôi cám ơn mọi người đã cho mình cơ hội này, đặc biệt là anh Sơn. Đây là kỷ niệm tôi không bao giờ quên".

Là diễn viên tay ngang, Khuyến Dương đã đi học võ và nghiêm túc chuẩn bị cho vai diễn. Anh tự tin đã làm hết sức có thể và cố gắng thoát khỏi hình ảnh trên mạng xã hội khi đóng phim.

Lúc ghi hình, nam TikToker còn được diễn viên La Thành chia sẻ nhiều kinh nghiệm diễn xuất.