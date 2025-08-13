Ê-kíp chính thức công bố thông tin về dự án phim Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn dự kiến gia nhập đường đua phim Tết 2026.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát bên cạnh dàn diễn viên thực lực, kỳ cựu như: nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân, diễn viên Quách Ngọc Ngoan, La Thành...

Tuấn Trần nói phim Báu vật trời cho là "cơ hội đặc biệt" trở lại với mùa phim Tết. Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp Tuấn Trần - Phương Anh Đào kể từ phim Mai với doanh thu 551 tỷ đồng.

Hai năm qua, Phương Anh Đào không tham gia phim Tết nên đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại này, nhất là việc tái hợp Tuấn Trần.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào hôm khai máy. Ảnh: ĐPCC

Tuấn Trần nói thêm: "Sau khi đọc kịch bản, tôi nghĩ 2 năm chờ đợi của Đào rất xứng đáng. Nhân vật của Đào thực sự là một vai diễn chất lượng. Tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ".

Võ Tấn Phát thấy "ngộp" trước dàn diễn viên và ê-kíp chất lượng.

"Với chị Phương Anh Đào, anh Tuấn Trần, Ma Ran Đô… kịch bản phải ‘ra gì’ mới mời được họ. Bộ phim này hài hước, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kịch tính. Với những yếu tố đó, không có lý do gì mà tôi không nhận lời tham gia phim", anh cho hay.

Quách Ngọc Ngoan vào vai ông Thiên mà theo anh là "có tính chất hài hước nhưng rất khó". Lúc nhận lời đạo diễn Lê Thanh Sơn, anh luôn trong trạng thái hồi hộp, đến khi tham gia tham gia các buổi workshop và cùng chạy đường dây với ê-kíp mới chuyển sang cảm giác hào hứng.

Từ trái sang: đạo diễn Lê Thanh Sơn - NSND Kim Xuân - diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, đạo diễn Lê Thanh Sơn nhận xét Báu vật trời cho là bộ phim ý nghĩa nhất đời mình vì: "Tôi muốn làm phim cho nhiều người xem nhất có thể. Trước đây, phim tôi làm thường chỉ gần gũi với thế giới xung quanh mình còn đây sẽ là bộ phim tôi muốn gửi đến đại chúng".

Lê Thanh Sơn tin khán giả sẽ thấy được sự bao dung, thấu cảm sau khi xem vì phim này "chứa đựng một trái tim trong trẻo, ngây thơ của nhân vật chính".

"Tết là mùa phim rất quyết liệt, từ trước đến bây giờ đều như thế. Tôi đem theo hành trang là một trái tim ‘olympic’ - nghĩa là tinh thần thể thao lành mạnh. Tôi tập trung nhiều hơn vào trái tim của bộ phim lần này: tình gia đình, sự bao dung, sum vầy", anh chia sẻ thêm.

Ngoài dàn diễn viên kể trên, phim còn có các diễn viên phụ gây chú ý như: Khương Lê, Tạ Lâm, Khuyến Dương (được biết với biệt danh "Chị Phiến"), Hoàng Minh Triết...

Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong phim "Mai":