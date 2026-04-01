Trong bức tranh âm nhạc đương đại đầy sôi động, sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ theo đuổi dân ca truyền thống đang trở thành điểm sáng đáng chú ý.

Minh Ngọc sinh năm 2004, được mệnh danh là “Ngọc Nữ miền Quan họ” - là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới đang nỗ lực kết nối di sản với đời sống hiện đại.

Sự hòa quyện của Minh Ngọc trong màn trình diễn cùng NSND Thuý Hường không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp nguyên bản của Quan họ, mà còn cho thấy khả năng thích ứng và lan tỏa của di sản trong bối cảnh mới.

Trước đó, Minh Ngọc đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả yêu quan họ thể hiện “Ba Quan Mời Trầu” - một làn điệu dân ca Bắc Bộ quen thuộc - trên sân khấu concert với sự kết hợp cùng Pháp Kiều. Không chỉ giữ được chất mộc mạc, đằm thắm vốn có của dân ca, tiết mục còn được làm mới trong cách dàn dựng, tạo nên sự gần gũi và thu hút đối với khán giả trẻ.

Qua từng sân khấu, Minh Ngọc đang từng bước khẳng định hướng đi riêng - không chạy theo xu hướng nhất thời, mà lựa chọn đào sâu vào giá trị truyền thống, đồng thời làm mới cách tiếp cận để phù hợp với thị hiếu của thế hệ hôm nay. Những tiết mục như “Ba Quan Mời Trầu” hay “Còn Duyên” không chỉ là biểu diễn, mà còn là minh chứng cho nỗ lực đưa dân ca đến gần hơn với công chúng trẻ.

Hành trình của Minh Ngọc phản ánh một xu hướng đáng khích lệ: dân ca không còn là “kho tàng” nằm yên trong quá khứ, mà đang được thế hệ trẻ tiếp nhận, sáng tạo và lan tỏa bằng ngôn ngữ của thời đại. Trong dòng chảy ấy, những nghệ sĩ như Minh Ngọc chính là cầu nối, góp phần giữ gìn và làm sống lại tinh hoa văn hoá dân tộc.

Khi dân ca bước vào thế hệ mới, đó không chỉ là sự tiếp nối, mà còn là một hành trình làm mới - để những giá trị xưa cũ tiếp tục ngân vang trong trái tim hôm nay.

Bích Đào