Những ngày đầu xuân, dòng người từ nhiều nơi đổ về Bắc Ninh du xuân, trẩy hội. Không chỉ vãn cảnh, xin lộc đầu năm, nhiều du khách còn hào hứng trải nghiệm mặc áo tứ thân, đội nón quai thao, tập hát Quan họ - loại hình dân ca đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Mặc áo tứ thân mới cảm nhận hết hồn Quan họ”

Tại xã Lương Tài, không khí những ngày đầu năm trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Hàng trăm du khách từ nhiều tỉnh, thành tìm về đây để tham quan, hòa mình vào không gian làng quê yên bình và trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của xứ Kinh Bắc. Những làn điệu Quan họ mượt mà, sâu lắng hòa cùng các hoạt động văn hóa dân gian đã mang đến cho du khách cảm giác thư thái, đậm đà bản sắc truyền thống.

Từ Hà Nội về Bắc Ninh, chị Chu Thị Thơ cho biết bản thân yêu thích khám phá văn hóa vùng miền. Cùng bạn bè và người thân, chị tìm đến Lương Tài để được trực tiếp nghe và hát Quan họ.

“Đến đây, chúng tôi không chỉ nghe hát mà còn được mặc trang phục liền anh, liền chị trong tà áo dài truyền thống, giao lưu cùng mọi người và trải nghiệm các trò chơi dân gian như vẽ tranh thủ pháp, nặn tò he” chị Thơ chia sẻ.

Chị Chu Thị Thơ (bên trái) trong trang phục liền anh, liền chị của người quan họ.

Chị Nguyễn Nguyệt (Hà Nội) ấn tượng với chiếc áo tứ thân và càng thêm yêu câu Quan họ. ''Phải mặc áo tứ thân mới cảm nhận hết hồn Quan họ. Đây là lần thứ hai tôi mặc trang phục này nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn", chị Nguyệt bày tỏ.

Du khách thích thú trải nghiệm hát quan họ trên mạn thuyền.

Lần đầu làm “liền anh”

Điểm nhấn của mô hình là Tháp Thần Nông cao 15m, gồm 5 tầng, được ghép từ 1.012 chiếc cối đá xếp vòng ngoài. Bên trong là khung bê tông kiên cố tạo hình một hạt lúa khổng lồ, biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Công trình đã xác lập Kỷ lục Việt Nam năm 2023 và Kỷ lục Thế giới năm 2024 do WorldKings trao tặng với danh hiệu “Tòa tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất thế giới”.

Du khách mặc áo tứ thân chụp ảnh bên Tháp Thần Nông.

Anh Trần Minh Đức (39 tuổi, Hà Đông) cho biết trước đây chỉ nghe Quan họ qua truyền hình mỗi dịp lễ hội. Năm nay, anh quyết định cùng gia đình về Bắc Ninh du xuân và đăng ký trải nghiệm hát đối đáp trên thuyền.

Điều khiến anh bất ngờ là sự gần gũi của các nghệ nhân bởi "họ không hề tạo khoảng cách, còn động viên chúng tôi hát tự nhiên, không cần quá chuẩn. Quan trọng là giữ được cái tình".