Trong Thẩm mỹ viện âm phủ ra rạp 8/5 tới, Ngọc Trinh vào vai bác sĩ Thanh. Vào đúng ngày Thuận (Lê Xuân Tiền) cầu hôn Thanh (Ngọc Trinh) thì bi kịch ập đến. Thuận chìm vào hôn mê sau tai nạn. Để cứu anh, Thanh dấn thân vào hành trình nhiều đánh đổi mạo hiểm tại một bệnh viện ma quái và hẻo lánh.

Tạo hình của Ngọc Trinh trong "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Trong không gian liêu trai và giá lạnh của bộ phim, Lê Xuân Tiền - Ngọc Trinh có không ít cảnh phim tình tứ. Nhưng trái với vẻ đẹp lãng mạn trên màn ảnh, ở phim trường, cả hai gặp không ít chuyện bi hài. Nam diễn viên tiết lộ về cảnh quay khó nhất cùng Ngọc Trinh trong phim, đó là cảnh hôn nhau dưới mưa đầy lãng mạn trong thời tiết se lạnh của Đà Lạt. Cả tiếng đồng hồ quay đi quay lại dưới làn mưa nhân tạo, hai diễn viên dù lạnh cóng, môi tím tái vẫn cố giữ cảm xúc, diễn thật ngọt ngào. Cả hai nắm tay và trấn an, cổ vũ lẫn nhau để cảnh phim hoàn thành suôn sẻ.

Từng thích nét diễn của Ngọc Trinh ở phim trước của cô, Lê Xuân Tiền càng trân quý tinh thần chuyên nghiệp, hết mình của người đẹp ở dự án này. Với anh, cô là bạn diễn cởi mở, luôn biết cách giúp anh cảm thấy thoải mái, không áp lực, đồng thời khéo léo nâng đỡ cảm xúc cho anh ở các cảnh quay chung.

Anh kể: "Xem các phim trước của Trinh, tôi ấn tượng Trinh diễn rất tốt. Lần này cũng vậy. Đạo diễn yêu cầu tâm lý khó thế nào, Trinh cũng làm được. Trinh không e ngại cảnh quay vất vả, bối cảnh bị dơ. Chỉ có điều, Trinh dễ bật cười".

Cảnh hôn của Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền.

Nhớ lại những ngày quay Thẩm mỹ viện âm phủ tại Đà Lạt, Lê Xuân Tiền thấy áp lực nhất với các cảnh quay tình cảm. Ngày đầu tiên, anh diễn mãi không được, Ngọc Trinh liền la lớn để chọc anh: “Thanh muốn hôn Thuận mà Thuận không muốn hôn Thanh kìa đạo diễn ơi”.

Với riêng Ngọc Trinh, cảnh quay khó nhất của cô cùng Lê Xuân Tiền là nụ hôn trong mưa đầy lãng mạn. “Không biết trên phim sẽ lãng mạn ra sao, còn thực tế cả hai gặp rất nhiều thử thách. Ê-kíp rất đông đứng xung quanh, thời tiết lạnh, lại thêm làn mưa nhân tạo nên vừa ngẩng đầu lên để hôn thì nước rớt vào miệng, vào mũi của cả hai. Đạo diễn vừa hô cắt là hai người nhanh chóng tách ra cứ như không ưa nhau vậy. Không biết với Xuân Tiền ra sao mà với tôi cảnh hôn này không hề lãng mạn xíu nào”.

Người đẹp còn tiết lộ thêm, phải quay đi quay lại trong cả tiếng đồng hồ khiến cả hai lạnh cóng, môi tím tái. Dù vậy, cả hai nắm tay và trấn an, cổ vũ lẫn nhau để giữ cảm xúc và hoàn thành cảnh quay ngọt ngào trước ống kính.

Trước "Thẩm mỹ viện âm phủ", Ngọc Trinh từng gây chú ý trong phim "Chị dâu" đóng cùng Hồng Đào, Việt Hương.

Nói về việc se duyên cho Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền ở Thẩm mỹ viện âm phủ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ cùng các nhà sản xuất tìm kiếm sự kết hợp vừa có sức hút đại chúng, vừa tạo được tương phản về hình ảnh lẫn nội tâm nhân vật.

Ở dự án này, anh mong muốn khai thác Ngọc Trinh theo nét đẹp của người có nội tâm trải qua nhiều đau đớn, mất mát, mang đầy suy tư. Ngược lại, anh muốn Lê Xuân Tiền mang tới một tình yêu vô tư, thuần khiết và tương phản với nữ chính.

Lần gần nhất xuất hiện trên màn ảnh, Ngọc Trinh tạo thiện cảm ở phim Chị dâu, còn Lê Xuân Tiền làm fan nữ thương nhớ qua phim Nụ hôn bạc tỷ. Sau 2 dự án trăm tỷ thành công này, cả hai đều cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án tiếp theo. Chính sự độc đáo và khác biệt trong câu chuyện của Thẩm mỹ viện âm phủ đã thuyết phục họ đồng hành cùng ê-kíp.