Quá khứ thị phi

20 năm hoạt động showbiz của Ngọc Trinh tạm chia thành 3 giai đoạn: đầu sự nghiệp, trước và sau cột mốc vướng vòng lao lý.

Năm 2005, cô ra mắt với vai trò người mẫu dưới sự quản lý của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, cũng là giai đoạn thị phi nhất sự nghiệp với loạt tin đồn tiêu cực liên quan đến xuất thân.

Hơn 2/3 sự nghiệp của người đẹp gắn liền với scandal. Đó là nghiện khoe thân, khoe của, phát ngôn sốc, bê bối tình ái, nghi vấn sử dụng hàng nhái, nghi vấn nói dối...

Với hình ảnh tai tiếng, cô thường thu hút những đối tác tương tự. Tiêu biểu là vụ tạo scandal tình ái với doanh nhân Hoàng Kiều hơn 45 tuổi hay tham gia tạo chiêu trò hòng "thổi" giá đất ở Bảo Lộc, Lâm Đồng cũ.

Người đẹp còn ghi dấu ấn với 2 vụ ồn ào đáng nhớ là quảng cáo tiền ảo "rác", bị tố "lùa gà" (chỉ việc dụ những người thiếu hiểu biết bỏ tiền đầu tư - PV) và mặc như không trên thảm đỏ Cannes.

Ngọc Trinh ngày trước toàn thị phi. Ảnh: FBNV

Scandal cuối cùng của Ngọc Trinh đến nay là lần bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng hồi tháng 10/2023.

Cũng trong 2/3 hành trình đó, không rõ Ngọc Trinh làm nghề gì.

Cô mang danh người mẫu nhưng thực tế không có thành tựu gì. 8X cao 1,67m, không đáp ứng các chỉ số về hình thể của người mẫu lẫn kỹ năng cơ bản của nghề; hầu hết trình diễn trong các chương trình do Vũ Khắc Tiệp tổ chức, thỉnh thoảng là show của bạn thân.

Sau này, người đẹp sử dụng danh tiếng đó lấn sân kinh doanh, làm YouTuber.

Thương hiệu Ngọc Trinh độc đáo

Xét góc độ truyền thông, Ngọc Trinh là một trong những người đẹp xây dựng thương hiệu cá nhân gây ấn tượng. Giai đoạn đầu, cô được lăng xê với 3 yếu tố nổi cộm nhất: trắng, xinh, ngoan.

Kiểu người đẹp "trắng xinh ngoan" vốn không hiếm trong showbiz nhưng chỉ Ngọc Trinh trở thành hình mẫu tiêu biểu vì được xây dựng bài bản và bám sát tính cách, con người thật.

Giữa vô vàn người đẹp có làn da trắng, 8X phải trắng hơn cả, đến mức hình thành câu ví von quen thuộc "trắng như Ngọc Trinh".

Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng và phát ngôn chân chất là những yếu tố định vị thương hiệu của Ngọc Trinh giai đoạn đầu. Ảnh: Tư liệu

Để xây dựng hình ảnh cô gái ngoan, Ngọc Trinh được ê-kíp "đạo diễn" một buổi phỏng vấn để cô trả lời thẳng vào các vấn đề, tin đồn nổi cộm.

Với phong cách hồn nhiên, câu "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" gây tranh cãi dữ dội, giúp cô nhanh chóng được cả nước biết đến.

Dư luận càng tranh cãi, Ngọc Trinh càng nổi tiếng. Cô không né tránh mà mạnh dạn xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với yếu tố "người miền Tây thật thà", không đụng hàng bất kỳ người đẹp nào trong giới giải trí.

Thương hiệu cá nhân độc lạ giúp Ngọc Trinh duy trì danh tiếng suốt thời gian dài. Showbiz không thiếu người đẹp sắc sảo, thông minh, thậm chí ngạo nghễ, ngang tàn nhưng hình tượng chân chất, ngây ngô kiểu Ngọc Trinh khi ấy không nhiều nên càng dễ được yêu mến.

Đến độ tuổi nhất định, Ngọc Trinh và ê-kíp nâng cấp hình ảnh thành một showbiz figure (người hoạt động showbiz nhưng không rõ nghề nghiệp - PV) giàu có, thành đạt, bỏ yếu tố "gái ngoan" nhưng vẫn chân chất, thật thà.

Màn "đập hộp" hàng hiệu tổng trị giá 7 tỷ đồng chỉ là 1 trong nhiều video Ngọc Trinh từng đăng tải về lối sống xa hoa. Ảnh: Chụp màn hình

Lúc này, cô nói gì cũng đính kèm nội dung khoe tài sản. 8X trên tất cả nền tảng, mạng xã hội gắn với cuộc sống xa hoa, giàu có, ở nhà to, đi xe sang, hàng hiệu chất đống và chỉ dùng dịch vụ cao cấp.

Song trong vô số clip "đập hộp" hàng hiệu, sống trong nhung lụa và du lịch khắp thế giới, cô vẫn thỉnh thoảng vô tình hoặc cố ý phát ngôn ngờ nghệch.

Trái với suy đoán của đám đông, Ngọc Trinh mãi không hết thời. Bất chấp thế hệ người đẹp trẻ lên ngôi, cô vẫn được quan tâm trên Internet và săn đón tại sự kiện.

Bí quyết của người đẹp này là tạo ra hàng loạt scandal quy mô vừa và nhỏ, không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đủ giữ "nhiệt" tên tuổi.

Sau khi gây tranh cãi vừa đủ, Ngọc Trinh giữ im lặng, chờ các ồn ào lắng xuống rồi tiếp tục cập nhật mạng xã hội như chưa từng có việc gì xảy ra.

Vụ Ngọc Trinh lái mô tô thả 2 tay, tạo dáng nguy hiểm có lẽ vốn là trò tạo tranh cãi vừa và nhỏ như thường lệ, không ngờ vi phạm pháp luật, bị cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.

Giàu có, xinh đẹp và nổi tiếng, tác phong và lối sống của Ngọc Trinh ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ của người trẻ. Ảnh: Tư liệu

Doanh số bán hàng, cát-sê quảng cáo và dự sự kiện; 7,2 triệu người theo dõi TikTok, 5,9 triệu người theo dõi Fanpage và 5,6 triệu người theo dõi Instagram của Ngọc Trinh đều là những con số "biết nói".

Trưởng thành sau vấp ngã

Sau biến cố cuộc đời, Ngọc Trinh thay đổi không ngờ.

Cô hạn chế khoe khoang, ảnh hở hang quá đà, phần lớn bài viết vẫn đúng giọng điệu "cô bé ăn hàng" (biệt danh của người đẹp - PV) nhưng nhẹ nhàng, khiêm tốn hơn.

Từ khi Ngọc Trinh xuất hiện, 2 câu hỏi được bàn tán nhiều nhất nhưng chưa bao giờ trả lời thỏa đáng gồm: "Ngọc Trinh kiếm tiền ở đâu mà giàu thế?" và "Ngọc Trinh tồn tại trong showbiz với tư cách gì?".

Bởi trước đây, người ta có thể mỏi mắt tìm không thấy những đóng góp thực sự của cô trong nền giải trí nhưng lại dễ dàng liệt kê những tai tiếng; thậm chí hình tượng độc hại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của một bộ phận người trẻ.

Ngọc Trinh có tiềm năng diễn xuất. Ảnh: NSX

Nhưng hiện tại, Ngọc Trinh dường như tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 dù để trở thành diễn viên thực thụ, cô vẫn cần một hành trình dài.

Các phim điện ảnh tiêu biểu của Ngọc Trinh hiện có: Vòng eo 56, Vu quy đại náo, Duyên ma, Chị chị em em 2 và Chị dâu.

Trong đó, Vòng eo 56 là phim tự sản xuất nhằm "tẩy trắng" hình ảnh; Duyên ma là phim tốt nghiệp bị mang ra chiếu rạp; còn Chị chị em em 2 không tệ nhưng yếu tố bán thân câu khách quá lộ liễu.

Vì vậy, cô chỉ có 2 phim tạm ổn ngay cả khi vai Trang trong Vu quy đại náo chỉ tròn trịa, dễ thương còn vai Út Như trong Chị dâu hầu hết mang bản sắc của Ngọc Trinh ngoài đời, chưa cho thấy khả năng diễn xuất.

Năm sau, người đẹp xác nhận sẽ đóng vai chính trong phim Thẩm mỹ viện âm phủ của Nguyễn Hữu Hoàng - đạo diễn Ma da, Ống kính sát nhân, Song song... Đây có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của 8X.

Và dù trở thành diễn viên chuyên nghiệp hay hoạt động đa năng, sự thay đổi của Ngọc Trinh vẫn cần được ghi nhận, góp phần làm nên một showbiz sạch và tác động tích cực đến suy nghĩ, lối sống của thế hệ trẻ.

Ngọc Trinh trong phim "Chị dâu"

Lê Thị Mỹ Niệm