Chùa Tiên Nữ thuộc đảo Tiên Nữ (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) nằm cách thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) gần 400 hải lý.

Chùa Tiên Nữ.

Sở dĩ đảo này mang tên Tiên Nữ bởi nó gắn với một huyền thoại. Theo lời kể của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, bãi Tiên Nữ gắn với một truyền thuyết đẹp giữa Biển Đông. Tương truyền, từ thuở xa xưa, giữa biển khơi xuất hiện một bãi cát trắng tinh khôi bên hồ nước trong xanh. Dù sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi đây từng bị bao phủ bởi những cơn bão dữ dội, sóng lớn liên tiếp khiến tàu thuyền đắm chìm, ngư dân không dám đặt chân tới.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi một nàng tiên trong lần ngắm nhìn từ bầu trời đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của bãi cát và hồ nước. Nàng thường xuyên cùng các tiên nữ xuống vui đùa, tắm mát và ngắm bình minh. Kể từ đó, vùng biển trở nên hiền hòa, thuận lợi cho tàu thuyền qua lại, ngư dân có thể đánh bắt hải sản và tránh trú bão trong lòng hồ. Bãi cát cũng được người dân đặt tên là Tiên Nữ.

Ngày nay, với công nghệ vệ tinh hiện đại, vẻ đẹp của Tiên Nữ hiện lên rõ nét giữa Biển Đông, tựa một kiệt tác thiên nhiên, vừa mang giá trị cảnh quan độc đáo vừa lưu giữ câu chuyện dân gian được nhiều thế hệ người dân trên đảo truyền lại.

Đối với quân và dân Trường Sa, chùa Tiên Nữ không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, nơi gửi gắm niềm tin, cầu nguyện quốc thái dân an, biển yên sóng lặng, đất nước trường tồn và chủ quyền biển, đảo được gìn giữ bền vững. Tiếng chuông chùa giữa đại dương nhắc nhở mỗi người về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hòa bình.