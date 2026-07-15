Chùa Hang (Thiên Khổng Thạch Tự) ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, nằm trong hang đá dưới chân núi lửa Thới Lới hàng triệu năm tuổi. Đây là hang đá tự nhiên lớn nhất trên đảo, được hình thành do sóng biển bào mòn chân núi qua hàng nghìn năm. Ảnh: Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi.

Trước sân chùa là những cây bàng biển cổ thụ trăm năm tuổi, phía trước mở ra không gian biển trời đặc trưng của Lý Sơn.

Ngay trên cửa hang, những vách đá nham thạch với hình thù kỳ lạ là dấu tích của quá trình xâm thực biển.

Chùa Hang sâu khoảng 24m, rộng 20m, cao hơn 3m. Chính điện nằm sâu trong hang đá thờ Tam Thế Phật cùng nhiều ban thờ Phật giáo, đồng thời thờ các vị tiền hiền và thủy tổ có công khai phá làng An Hải, thể hiện sự hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo.

Không gian trong hang luôn mát mẻ, tạo cảm giác yên tĩnh, thanh tịnh cho người hành hương và du khách

Theo tư liệu lịch sử, hang đá từng là nơi người Chăm lập đền thờ các vị thần Bà La Môn. Đến thế kỷ XVII, khi cư dân Việt ra khai phá đảo Lý Sơn, nơi đây được dựng thành chùa thờ Phật.

Suốt nhiều thế kỷ, Chùa Hang không có sư trụ trì, vì vậy người dân quen gọi là "chùa không sư". Hiện việc hương khói, quét dọn và chăm nom chùa do các tăng ni, Phật tử trên đảo thay nhau đảm nhận.

Nguồn nước ngọt từ đỉnh núi lửa Thới Lới len qua các khe đá, chảy xuống trước cửa Chùa Hang quanh năm. Người dân xây bể để hứng và trữ nguồn nước này để uống.

Chị Bình Nhi, du khách đến từ TPHCM, cũng nếm thử dòng nước mát với mong muốn cầu sức khỏe và bình an.

Theo bà Hoa, người dân trên đảo, tương truyền khi hang đá còn hoang vắng từng có một vị đến ẩn tu. Đến nay, vào những ngày đầu tháng hoặc trước mỗi mùa vươn khơi, người dân cùng nhau làm cơm, dâng hương cầu bình an và mong những chuyến biển thuận buồm xuôi gió.

Không chỉ gắn với đời sống tâm linh của người dân Lý Sơn, Chùa Hang còn là điểm đến được nhiều du khách tìm đến để chiêm bái và ngắm cảnh. Khung cảnh hoang sơ với vách đá núi lửa, hàng cây đổ bóng, bãi biển trong xanh cùng tiếng sóng vỗ quanh năm tạo nên nét đặc trưng của thắng cảnh này.

Năm 1994, Chùa Hang được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.