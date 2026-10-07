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Làng Diềm (tên chữ là Viêm Xá, nay thuộc phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh) cách Hà Nội hơn 40km, được xem là "cái nôi của dân ca quan họ Bắc Ninh".

Viêm Xá có đền thờ Thuỷ tổ quan họ, gọi là đền Vua Bà. Tương truyền, bà là con gái của vua Hùng, tài sắc hơn người. Trong một lần đi du xuân thưởng ngoạn, thấy Viêm Xá sơn thuỷ hữu tình, bà liền lưu lại, gây dựng cuộc sống, mở mang phong tục, giáo hoá dân lành. Bà còn dạy cho dân những lời ca, điệu hát để động viên mọi người hăng say làm lụng, theo Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh.