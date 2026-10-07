1. Ngôi làng nào được xem là "cái nôi của dân ca quan họ Bắc Ninh"?
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Làng Chuông
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- Làng Chèm0%
- Làng Diềm0%
- Làng Nôm0%Chính xác
Làng Diềm (tên chữ là Viêm Xá, nay thuộc phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh) cách Hà Nội hơn 40km, được xem là "cái nôi của dân ca quan họ Bắc Ninh".
Viêm Xá có đền thờ Thuỷ tổ quan họ, gọi là đền Vua Bà. Tương truyền, bà là con gái của vua Hùng, tài sắc hơn người. Trong một lần đi du xuân thưởng ngoạn, thấy Viêm Xá sơn thuỷ hữu tình, bà liền lưu lại, gây dựng cuộc sống, mở mang phong tục, giáo hoá dân lành. Bà còn dạy cho dân những lời ca, điệu hát để động viên mọi người hăng say làm lụng, theo Trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh.
2. Đâu là ngôi đền linh thiêng nằm tại ngôi làng?
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Đền Đô
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- Đền Cùng - Giếng Ngọc0%
- Đền Bà Chúa Kho0%
- Đền Xà0%Chính xác
Cùng với Đền Đô, đình làng Đình Bảng, chùa Tiêu, chùa Dâu,... Đền Cùng - Giếng Ngọc tại làng Diềm cũng là điểm du lịch thu hút đông đảo khách thập phương về tham quan, cầu tình duyên, công danh sự nghiệp.
Người dân địa phương truyền tai nhau rằng: "Dù ai đi lễ bốn phương/ Không bằng linh hiển thắp hương Đền Cùng".
Theo Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh, Đền Cùng - Giếng Ngọc là chốn địa linh, hiển ứng thờ mẫu Tam Phủ từ ngàn xưa. Sự linh hiển của Đền Cùng đã nổi tiếng khắp dân gian từ thời Tiền Lý, Tiền Lê, thời Lý. Tương truyền rằng quan quân triều đình đánh giặc dọc tuyến sông Cầu, có đến chốn này cầu xin và đều được ứng nghiệm, đánh bại quân xâm lược…
3. Tại đền có một giếng cổ, tên là Giếng Ngọc. Giếng Ngọc này nổi tiếng với đặc điểm nào sau đây?
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Nước ngọt, mát lịm
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- Chưa bao giờ cạn0%
- Có nhiều câu chuyện ly kỳ về 3 "ông cá thần"0%
- Cả 3 phương án trên0%Chính xác
Giếng Ngọc có hình bán nguyệt, rộng khoảng 20m2, gồm 11 bậc gạch, 4 bậc đá và 1 bậc gỗ lim ở sát mép giếng.
Dưới đáy giếng là lớp đá ong tự nhiên sâu khoảng 10m. Giếng Ngọc nổi tiếng là nơi có dòng nước ngọt lành, mát lịm, chưa bao giờ cạn và chứa đựng nhiều câu chuyện ly kỳ về 3 "ông cá thần". Tương truyền, trong Giếng Ngọc có cá thần đã sống cả nghìn năm tuổi mà nhân dân trong vùng vẫn gọi với cái tên thành kính "ông cá thần". Có những trận lũ lịch sử vào các năm 1957, 1971 khiến cả làng Diềm ngập sâu, nhưng 3 "ông cá" vẫn ở lại trong giếng chứ không dời đi.
4. Người dân địa phương truyền tai nhau, nhờ uống nước giếng này, con gái làng Diềm có đặc điểm nào sau đây?
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Giọng hát quan họ rất mượt, lại thanh
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- Mái tóc đen nhánh0%
- Làn da trắng sáng0%Chính xác
Người dân địa phương cho biết, từ xưa, bà con thường lấy nước ở Giếng Ngọc về để pha trà đãi khách, nấu rượu dùng trong các dịp trọng đại của gia đình và dòng họ. Người dân còn truyền tai nhau, nhờ uống nước Giếng Ngọc mà con gái làng Diềm ai cũng có giọng hát quan họ rất mượt, lại thanh, nổi tiếng khắp nơi.
5. Đâu là món đặc sản của làng Diềm?
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Bánh gai
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- Bánh ngải0%
- Bánh đậu xanh0%
- Bánh khúc0%Chính xác
Làng Diềm nổi danh với món bánh khúc. Món ăn này có nhiều khác biệt với xôi khúc thường thấy ở Hà Nội.
Vỏ bánh làm từ bột gạo Khang Dân trộn với gạo BC - để vỏ bánh đủ độ kết dính nhưng không quá dẻo và rau khúc. Nhân bánh khúc có 2 loại là nhân đỗ - thịt, gồm đỗ xanh hấp chín, giã nhuyễn trộn với thịt ba chỉ, tiêu và nhân mộc nhĩ - thịt, gồm thịt ba chỉ thái hạt lựu, xào với mộc nhĩ và hành khô, tiêu.
Hiện nay, món bánh khúc được giới thiệu trong nhiều nhà hàng ở Bắc Ninh hay các điểm du lịch nổi tiếng. Món bánh dân dã, dẻo thơm khiến khách ăn ngon lành vài chiếc không ngán, đồng thời mua "túi lớn, túi bé" về làm quà.
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