Tàu Hà Nội - Bắc Ninh

Sau 3 tháng vận hành, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" với hành trình "Thăng Long - Kinh Bắc" vẫn luôn giữ sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Các chuyến tàu ngày cuối tuần thường xuyên "cháy vé" sau thời gian ngắn mở bán.

Theo ông Tào Đức Hiệp, đại diện đơn vị quản lý vận hành The Hanoi Train, chuyến tàu ngày 1/1 đã được khách đặt gần kín chỗ từ sớm (mỗi chuyến tàu có thể phục vụ 280 khách). Nhiều du khách quốc tế dù chưa tới Việt Nam vẫn chủ động liên hệ và đặt vé trước, xem đây như một điểm nhấn văn hóa cho kỳ nghỉ năm mới tại Hà Nội.

Ngày 25/1, sau khi có thông tin kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, các chuyến tàu khởi hành trong ngày 2-4/1 được kỳ vọng sẽ hết vé nhanh chóng.

Tuyến tàu hạng sang từ Hà Nội đi Bắc Ninh hấp dẫn du khách. Ảnh: Huy Nguyễn

Trong dịp tết Dương lịch năm nay, tàu "Hà Nội 5 cửa ô" vận hành 8 chuyến mỗi tuần, theo đúng lịch trình thường lệ. Trên tàu được thêm những chi tiết trang trí nhẹ nhàng và các món quà nhỏ mang tinh thần mùa lễ hội, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi hơn cho du khách.

Tuy nhiên, trên tàu không tổ chức các hoạt động mang tính lễ hội náo nhiệt mà ưu tiên trải nghiệm chậm, tinh tế.

Toa tàu được thiết kế theo phong cách cổ điển pha hiện đại với nội thất gỗ ấm áp, ánh sáng dịu cùng những họa tiết mang sắc thái hoài cổ khiến hành khách có cảm giác như "xuyên không" về Hà Nội xưa cũ.

Trên chuyến tàu, du khách không chỉ ngồi ngắm cảnh mà còn sống trong không gian văn hóa. Ảnh: Huy Nguyễn

Các khung cửa sổ lớn được mở rộng tối đa, cho phép du khách ngắm trọn khung cảnh đặc trưng của phố phường Thủ đô từ mái ngói cũ kỹ ven đường ray, những khu phố tấp nập, cho đến dòng sông Hồng hiền hòa.

Trên chuyến tàu, du khách không chỉ ngồi ngắm cảnh mà còn sống trong không gian văn hóa. Những làn điệu quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm được biểu diễn ngay trên tàu, khiến hành trình trở thành một buổi diễn nghệ thuật di động giữa lòng thành phố.

Điểm nhấn của hành trình là chuyến tham quan khu di tích Đền Đô (Bắc Ninh) - Di tích quốc gia đặc biệt thờ 8 vị vua triều Lý - triều đại đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm một số hoạt động như làm tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê, nghe quan họ.

Du khách nghe quan họ ở Đền Đô, Bắc Ninh. Ảnh: Huy Nguyễn

Chuyến tàu này có 3 mức vé khứ hồi: 550.000 đồng/vé (tầng 1) và 650.000 đồng/vé (tầng 2) với các toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác.

Vé trải nghiệm toa Ô Chợ Dừa là 750.000 đồng/vé cho cả tầng 1 và 2. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí. Trẻ từ 6 đến dưới 10 tuổi được giảm giá 10%. Mỗi hành trình kéo dài 3,5 tiếng, khởi hành vào 8h và 13h30.

Tàu Hà Nội - Hải Phòng

Đoàn tàu chất lượng cao Hoa Phượng Đỏ gồm 20 toa được thiết kế theo phong cách Indochine, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống Á Đông. Nhiều du khách đã đặt sớm tuyến tàu này để trải nghiệm vào dịp tết Dương lịch 2026. Du khách có thể tới Hải Phòng, thưởng thức foodtour ở khu vực trung tâm rồi quay trở lại Hà Nội trong ngày hoặc lưu trú 1 đêm.

Đại diện đơn vị vận hành tàu Hoa Phượng Đỏ cho biết, gần 1.000 hành khách đã đặt mua vé thành công các chuyến tàu trong ngày 1/1. Dự kiến, lượng đặt vé sẽ còn tăng nhanh trong các ngày cận kề dịp nghỉ tết Dương lịch do du khách có xu hướng mua vé sát ngày và thời gian nghỉ Tết vừa được công bố sẽ kéo dài hơn.

"Dự báo nhu cầu sẽ tăng lên vào dịp tết Dương lịch, đơn vị vận hành đã chuẩn bị phương án nối thêm toa xe phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Giá vé tàu trong ngày nghỉ Tết đang áp dụng như ngày cuối tuần: vé toa VIP 350.000 đồng, vé ghế ngồi mềm chất lượng cao giá 180.000 đồng, giá vé phổ thông là 150.000 đồng", vị đại diện cho biết.

Hai toa "quý tộc" được trang bị nội thất sang trọng với sàn gỗ tự nhiên, ghế sofa đơn, bộ sofa dài, quầy bar, wifi miễn phí và nhạc công biểu diễn trực tiếp

Toa xe 56 chỗ được trang bị ghế ngồi thế hệ mới có thể xoay 180 độ, khách không còn lo lắng ngồi ngược chiều khi tàu chạy. Các toa đều bố trí khu vực rửa tay, nhà vệ sinh hiện đại và thoáng sạch. Ngoài ra, đoàn tàu cũng có các toa xe 64 chỗ ngồi tiêu chuẩn, áp dụng giá vé linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách.

Tại Hải Phòng, du khách có thể thuê xe máy để vi vu các quán ngon bán bánh đa cua, ốc, hải sản, bún cá cay, bánh đúc tàu, bánh mì cay...

Buổi chiều, nhiều khu chợ ẩm thực sẽ hoạt động sôi động, chi phí rất phải chăng như chợ Lương Văn Can, Cát Bi, Chu Văn An, Cố Đạo... Ảnh: Linh Trang

Với lịch trình trong ngày, du khách có thể tới check-in ảnh đẹp tại ga Hải Phòng, Nhà hát thành phố, Bảo tàng thành phố...