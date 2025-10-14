Đền cổ giữa lòng thành phố

Tọa lạc trên đường Trương Định (phường Bến Thành, TPHCM), đền Mariamman - còn gọi là chùa Ấn - đã tồn tại hơn một thế kỷ với lối kiến trúc đặc sắc.

Mặt tiền đền nổi bật với cổng tháp nhiều tầng cao vút, trang trí nhiều tượng thần và linh thú sơn màu rực rỡ.

Hành lang bao quanh đền có 18 tượng thần Hindu đắp nổi, biểu trưng cho các vị thần bảo hộ.

Hai tháp trên mái đền. Ảnh: Hà Nguyễn

Trên mái đền là hai tháp cao, gắn đầy tượng thần được sơn màu sắc bắt mắt.

Trên tháp trang trí nhiều tượng thần. Ảnh: Hà Nguyễn

Bước qua cổng là sân chính dẫn vào chính điện - nơi thờ thần Mariamman, vị thần ban mùa màng bội thu, đất đai màu mỡ, sức khỏe và hạnh phúc.

Trước điện thờ có hai linga đặt trên bệ yoni, bao quanh bởi hàng rào sắt. Khách tham quan, tín đồ không được vượt hàng rào, vào bên trong.

Ngoài hàng rào, trước chính điện là khu vực bày biện các vật phẩm cúng dường như: Nhang, đèn, gạo, muối,… Tín đồ, khách tham quan thực hiện lễ cúng tại đây.

Nơi thờ thần Mariamman được bảo vệ bởi lớp hàng rào sắt. Ảnh: Hà Nguyễn

Trong chính điện, 2 bên tượng thần Mariamman là tượng Maduraiveeran và tượng Pechiamman – những vị thần bảo hộ ngôi đền.

Theo bảng thông tin tại đền, đền Mariamman được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sau đó, đền trải qua nhiều lần trùng tu.

Từ năm 1950-1952, ngôi đền được những thợ Ấn Độ gốc Tamil có tay nghề cao xây dựng lại theo mô hình đền cùng dạng ở miền Nam Ấn Độ và các nước Sri Lanka, Malaysia, Singapore.

Trong lần xây dựng này, đa số vật liệu, đồ dùng, trang trí trong đền được nhập từ Ấn Độ. Từ năm 1952, đền giữ nguyên kiến trúc như hiện nay.

Úp mặt vào tường đá cầu nguyện

Mỗi ngày vào 10h và 19h, tại đền diễn ra lễ hiến tế bằng lửa, kéo dài khoảng 30 phút, với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi. Người ta tin rằng ai đến dự lễ này sẽ được ban phúc.

Không chỉ tín đồ Hindu, bất cứ ai cũng có thể đến đền để tham quan, cầu nguyện.

Mỗi ngày đền cổ đón tiếp nhiều lượt khách tham quan, tín đồ, người dân đến vãn cảnh, thực hiện nghi lễ cầu nguyện.

Sau khi dâng hương ở chính điện, khách thường vòng ra phía sau cầu nguyện.

Họ úp mặt vào vách đá nhập từ Ấn Độ, hai tay mở rộng, chạm cả 5 ngón vào đá, đôi khi vỗ nhẹ vào tường đá rồi thì thầm trong ít phút.

Kết thúc nghi lễ, họ nhận “lộc” của thần - thường là cánh hoa gói giấy đỏ, ít gạo muối - tượng trưng cho no đủ, may mắn.

Mọi người úp mặt vào vách đá để cầu nguyện. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Khánh (29 tuổi) cho biết mình không theo đạo Hindu nhưng vẫn thường đến đền để cầu nguyện vì tin tưởng vào sự linh thiêng nơi đây.

Khánh thì thầm cầu nguyện tại đền cổ. Ảnh: Hà Nguyễn

Quế Trân (22 tuổi) cũng đến đền cổ để tìm sự bình yên, thanh tịnh trong tâm hồn.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong ngày để khám phá đền cổ. Tại đây, tôi đặc biệt ấn tượng với không gian yên tĩnh, không nhiều khói nhang.

Quế Trân đến đây lần đầu tiên. Ảnh: Hà Nguyễn

Kiến trúc và cách trang trí của đền cũng khiến tôi ấn tượng. Dù mới lần đầu đến tham quan nhưng tôi có cảm giác đền cổ rất linh thiêng.

Vì vậy, tôi dâng hương tại đền, cầu mong cho bản thân, gia đình có sức khỏe, may mắn”, Trân nói.