Làng Kon Tu Ma, ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, nằm nép mình bên dòng sông Đăk S’Nghé hiền hòa, bao quanh là ruộng nương xanh tốt và cánh rừng bạt ngàn. Đây là nơi sinh sống của bà con người dân tộc Xơ Đăng chất phác, bình dị nhưng giàu bản sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên.

Không chỉ cuốn hút bởi cảnh sắc và nét truyền thống, Kon Tu Ma còn gây ấn tượng với hàng chục nhà sàn "siêu nhỏ" bằng tre, gỗ, nằm rải rác từ ngoài đồng, góc vườn đến bìa đồi. Những công trình độc đáo này vừa khơi gợi sự tò mò, vừa trở thành điểm check-in lạ mắt.

Thực chất, đây chính là kho lúa của bà con dân tộc Xơ Đăng.

Gần đây, những bức ảnh check-in với kho lúa ở Kon Tu Ma gây sốt mạng xã hội.

Ảnh: Minh Lê

Từ xưa, bà con đã sống chủ yếu dựa vào nguồn lương thực chính là lúa gạo. Do đó, người dân tin rằng việc bảo vệ kho lúa thể hiện sự tôn trọng đối với công sức lao động và những truyền thống quý báu của tổ tiên.

Những kho lúa được xây dựng như một nhà sàn thu nhỏ, kín đáo và chắc chắn để bảo quản lúa gạo trong thời gian dài, tránh các loại côn trùng, động vật hay ảnh hưởng của thời tiết.

Những kho lúa là tài sản quan trọng, được bà con trong làng trân trọng, bảo vệ. Ảnh: Du lịch Măng Đen

Những kho lúa này thường được dựng cách xa nhà ở để hạn chế nguy cơ cháy nổ. Hình thức tuy khá giống nhau, nhưng không có chuyện bị nhầm lẫn giữa các gia đình.

Không chỉ là nơi cất giữ lương thực, kho lúa còn được xem như biểu tượng của sự thịnh vượng và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Những kho lúa độc đáo hấp dẫn du khách ghé thăm, check-in. Ảnh: Minh Lê

Theo Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen, trong làng Kon Tu Ma hiện có hơn 50 kho lúa. Thời điểm lý tưởng để du khách ghé thăm ngôi làng là từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm, khi khí hậu mát mẻ, sông suối xanh mướt, trong lành.

Anh Minh Lê, hướng dẫn viên tại Măng Đen cho biết, ngôi làng này là một trong những địa điểm trong lịch trình tour khám phá Măng Đen anh thường giới thiệu tới du khách. Vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa bình yên, nhịp sống mộc mạc của Kon Tu Ma khiến du khách mê mẩn.

Mỗi sớm mai hay chiều tà, ngôi làng đều mang vẻ đẹp yên bình và thơ mộng, tiếng chim hót líu lo, suối reo róc rách.

Khung cảnh tại Kon Tu Ma khiến du khách cảm thấy được "chữa lành", thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Minh Lê/ Kon Tu Ma Village

Đến làng, du khách có thể cùng bà con Xơ Đăng lội suối úp nơm bắt cá, vừa vui nhộn vừa hiểu thêm đời sống thường ngày và tình yêu thiên nhiên gắn bó từ bao đời.

Du khách cũng có dịp trải nghiệm làm đồ thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, nấu ăn, hay thưởng thức ẩm thực đậm chất núi rừng với gạo nếp, thịt lợn nướng than hồng, cá suối, ốc ruộng, gà thả vườn, lá mì và các loại rau rừng tươi ngon.

Con suối chảy róc rách qua ngôi làng. Ảnh: Út Phương

Bà con làng Kon Tu Ma đang triển khai làm homestay để đón du khách lưu trú qua đêm, phát triển du lịch bền vững. Du khách có thể kết hợp thăm làng Kon Tu Ma cùng làng Kon Tu Rằng, làng Kon Chênh và lòng hồ thủy điện Kon Tum.

Làng Kon Tu Rằng chính là nơi có cây cầu treo nổi tiếng, dài 292m, bối cảnh chụp ảnh hấp dẫn du khách khi tới Măng Đen.