Khung cảnh ở ngôi làng vào buổi tối. Ảnh: Positano

Nằm bên bờ biển Amalfi nổi tiếng của Italy, ngôi làng Positano gây ấn tượng với những ngôi nhà rực rỡ sắc màu nằm dọc theo sườn vách đá, những con đường dốc quanh co và các bãi biển sỏi thơ mộng.

Không chỉ đẹp như tranh, nơi đây còn được đánh giá là điểm đến mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho du khách tại Italy và châu Âu, theo Travelandleisure.

Theo nghiên cứu của JustCover, Positano đứng đầu trong bảng xếp hạng các điểm đến hạnh phúc nhất châu Âu. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên hơn một triệu đánh giá trực tuyến về các điểm tham quan, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia và nhiều địa điểm du lịch khác tại 155 điểm đến.

Các nhà nghiên cứu tập trung tìm kiếm những đánh giá thể hiện cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc của du khách sau chuyến đi.

Những ngôi nhà nhiều màu sắc đặc trưng của ngôi làng. Ảnh: Positano

Với Positano, không khó để hiểu vì sao nơi đây được du khách yêu thích. Ngôi làng nằm cheo leo bên vách đá, nổi bật với những ngôi nhà mang sắc pastel, những con phố nhỏ uốn lượn và khung cảnh biển xanh tuyệt đẹp phía dưới.

Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất là Spiaggia Grande, bãi biển sỏi nằm ngay dưới chân ngôi làng.

Bãi biển được bao quanh bởi những tòa nhà đầy màu sắc, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Positano.

Ngôi làng nằm bên cạnh vùng biển nước trong xanh. Ảnh: Positano

Bên cạnh cảnh đẹp, Positano còn sở hữu nhiều khách sạn cao cấp, trong đó có Il San Pietro di Positano và Le Sirenuse. Các khách sạn này mang đến những dịch vụ sang trọng, từ câu lạc bộ bãi biển riêng, hồ bơi đến các trải nghiệm văn hóa, đồng thời sở hữu tầm nhìn ấn tượng ra bờ biển Amalfi.

Truyền thuyết kể rằng 3 hòn đảo nhỏ Li Galli, nằm ngay ngoài khơi Positano và thường được gọi là "Sirenuse", là nơi sinh sống của các nàng tiên cá với giọng hát tuyệt vời.

Có lẽ người nổi tiếng nhất trong số những người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp bí ẩn của các hòn đảo nhỏ này là vũ công ba lê nam nổi tiếng Rudolf Nureyev. Ông đã sống những năm cuối đời ở đây.

Ngôi làng được mệnh danh là điểm đến hạnh phúc nhất châu Âu. Ảnh: Positano

Hiện nay, sức hút ngày càng lớn khiến Positano đối mặt với tình trạng quá tải du lịch, đặc biệt vào mùa hè. Nếu muốn tận hưởng không gian yên tĩnh hơn, du khách có thể cân nhắc đến đây vào mùa thu, khi lượng khách giảm và thời tiết vẫn tương đối ấm áp. Dù vậy, một số cửa hàng, nhà hàng và khách sạn có thể đóng cửa theo mùa.