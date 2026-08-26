Biển Tân Cảnh Dương, Huế Cách trung tâm Huế khoảng 60km về phía nam, bãi biển Tân Cảnh Dương thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô. Theo thông tin từ trang VisitHue của Sở Du lịch TP Huế, bãi biển dài khoảng 8km, nằm giữa mũi Chân Mây Tây và Chân Mây Đông, nổi bật với dải cát trắng mịn, biển tương đối kín gió và làn nước trong xanh. Theo nhiều du khách, bãi cát nơi đây rộng, thoải, sóng êm, nước rất trong nên phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ cắm trại, vui chơi. Trên bãi biển có một số chòi nghỉ hướng thẳng ra biển để du khách thư giãn, tránh nắng. Vẻ đẹp biển Tân Cảnh Dương. Video: Đinh Ngọc Huy Khác với nhiều bãi biển nổi tiếng được đầu tư mạnh về dịch vụ, Tân Cảnh Dương hiện chưa có nhiều nhà hàng hay cơ sở lưu trú. Đổi lại, không gian nơi đây thanh bình, sạch sẽ. Gần khu vực bãi biển này, du khách có thể kết hợp tham quan đầm Lập An - đầm nước lợ lớn ở xứ Huế. Đầm Lập An được bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã cao ngút ngàn, vịnh Lăng Cô trong veo và con đường nhỏ ven chân núi uốn lượn quanh đầm như một dải lụa mềm mại, óng ả. Nếu nhiều thời gian hơn, du khách có thể ghé Vườn quốc gia Bạch Mã, suối Mơ, đầm Cầu Hai...

Biển An Cường, Quảng Ngãi Bãi biển An Cường nằm ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, là điểm đến còn xa lạ với du khách. Biển An Cường có bãi cát trải dài, rất rộng, bằng phẳng, gần như không có rác. Nước biển trong xanh, ấm và sóng không lớn. Khác với nhiều bãi biển nổi tiếng, An Cường vẫn giữ nhịp sống của một làng chài. Buổi sáng, du khách có thể chèo SUP trên mặt biển lặng, theo chân ngư dân kéo lưới hoặc ngắm cảnh tàu thuyền cập bến. Chiều xuống, biển trở nên yên ả hơn, thích hợp đi dạo dọc bờ cát. Về tối, nhiều người dân mang đèn pin đi soi còng, bắt các loại hải sản ven bờ. Vẻ đẹp biển An Cường. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng Tuy nhiên, do khu vực chưa phát triển mạnh về du lịch, An Cường hiện chỉ có vài homestay nhỏ phục vụ khách. Các dịch vụ ăn uống, vui chơi cũng còn ít. Nhiều người đến đây phải thuê phòng của người dân hoặc dựng lều cắm trại ngay sát biển. Nơi này nằm giữa cung đường từ Quy Nhơn ra Tam Kỳ - Hội An, rất phù hợp để nghỉ chân 1 đến 2 ngày nếu du khách thích khám phá những vùng biển còn hoang sơ, tránh đông đúc dịp 2/9 và muốn sống chậm, cảm nhận cuộc sống của ngư dân.

Làng chài Phước Đồng, Đắk Lắk Vài năm gần đây, làng chài Phước Đồng và cù lao Mái Nhà ở Ô Loan, Đắk Lắk trở thành điểm đến cho du khách yêu thích vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ. Làng chài cách không quá xa các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên cũ như Hòn Yến, Bãi Xép, Gành Đá Đĩa, cầu gỗ Ông Cọp… Do đó du khách có thể kết hợp lịch trình khám phá. Tại làng chài, những homestay xuất hiện dày hơn để phục vụ nhu cầu du khách. Nhưng điểm được du khách khen ngợi là ngôi làng vẫn giữ nét dung dị, không thương mại hóa vội vàng, phù hợp để họ "trốn phố, sống chậm". Khung cảnh làng chài lúc sáng sớm hấp dẫn du khách. Ảnh: Thừa Hòa Sáng sớm du khách có thể ghé thăm chợ làng chài, mua đặc sản mực nháy. Những quán ăn vặt ở làng chài "siêu rẻ", ví dụ bánh xèo 5.000 đồng/cái, bún, mì 10.000-15.000 đồng/bát. Từ làng chài, du khách có thể đi tàu đến cù lao Mái Nhà. Cù lao Mái Nhà rộng khoảng 1,2km2, là hòn đảo nhỏ hoang sơ, không có nhà dân, sở hữu bãi biển trong veo thấy đáy, những bãi đá lớn nhỏ hình thù kỳ thú.