Cháo đậu cà Đào Duy Từ

Nằm bên một góc nhỏ trên đường Đào Duy Từ, quán cháo đậu cà của gia đình bà Võ Thị Kim Oanh là địa chỉ ẩm thực quen thuộc của nhiều thực khách.

Đúng như tên gọi, món ăn gồm cháo, đậu, cà muối. Thực khách có thể chọn cháo đậu xanh hoặc đậu đen, thêm vào đó là trứng muối và ca la thầu.

Ở quán, cháo được nấu khá loãng nhưng từng hạt gạo vẫn mềm mịn và dẻo sánh. Dù đun trên bếp liên tục nhưng cháo không quá nóng hay có mùi khê do đun lâu.

Vị cháo nhạt, ăn kèm đậu rán muối hành là ngon nhất. Khách có thể thưởng thức cháo cùng cà muối chua cho đỡ ngấy hoặc thêm trứng muối và ca la thầu để đủ no.

Món cháo đậu cà của quán có giá dao động 20.000 - 30.000 đồng/bát, tùy khẩu phần. Ảnh: Nguyễn Trần Phong Vũ

Cháo lòng Thuốc Bắc

Nằm ở con phố cùng tên, quán cháo lòng Thuốc Bắc cũng được nhiều thực khách yêu thích.

Quán có thực đơn đa dạng, ngoài cháo lòng còn có cả lòng luộc, lòng rán, lòng xào...

Cháo lòng ở đây được ninh từ nước xương nên có độ ngọt đặc trưng. Ngoài gạo, chủ quán còn cho thêm cả đậu xanh nên món ăn có mùi thơm và độ bùi.

Bát cháo hoà quyện giữa vị ngọt của nước xương, tiết hầm với gạo, đỗ xanh, lại thêm rau thơm vô cùng hấp dẫn.

Cháo cá Hàng Bông

Gần 30 năm bán xuyên đêm, quán cháo cá nằm trên phố Hàng Bông thường xuyên đông khách nhờ hương vị đặc biệt truyền qua hai thế hệ.

Cháo ở đây được nhận xét có độ sánh quyện, sử dụng nguyên liệu chính từ thủy, hải sản. Thịt cá chắc, đậm đà, ăn kèm nhiều loại rau và có hương vị khác lạ so với cháo cá miền Nam.

Dù nằm sâu trong ngõ nhưng quán cháo cá ở Hàng Bông vẫn được thực khách bản địa ưa chuộng suốt nhiều năm nhờ hương vị thơm ngon. Ảnh: Nguyễn Huy

Ngoài cá, thực khách có thể gọi các nguyên liệu khác kèm theo như dạ dày cá xào, chả mực, ếch rang…, mức giá dao động từ 75.000 đến 200.000 đồng.

Tuy nhiên, cháo cá vẫn là món bán chạy nhất, với giá khoảng 45.000 đồng mỗi bát.

Cháo sườn bà Lợi Còng

Được nhận xét là một trong những quán cháo sườn ngon ở Hà Nội, quán bà Lợi Còng (Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm) là địa chỉ ăn uống quen thuộc của đông đảo thực khách suốt nhiều năm nay.

Một bát cháo ở đây có giá khoảng 25.000-30.000 đồng. Thực khách nhận xét, cháo của quán có độ sánh mịn, sườn ninh nhừ, róc thịt, khi ăn cảm giác mềm tan trong miệng.

Ngoài ra, quán còn phục vụ quẩy và ruốc ăn kèm cháo, giúp hương vị món ăn thêm đậm đà, hấp dẫn.

Cháo sườn bà Lợi Còng là 1 trong những quán cháo sườn ngon ở Hà Nội. Ảnh: Đức Trung

Ở phường Hoàn Kiếm còn có một số quán cháo sườn sụn ngon khác, thực khách có thể tham khảo như: cháo sườn cô Là (phố Lý Quốc Sư); cháo sườn sụn Huyền Anh (chợ Đồng Xuân hoặc phố Quán Sứ)...

Cháo trai Cô Lan

Nằm ở góc phố Nguyễn Văn Tố, quán cháo trai cô Lan đã tồn tại gần 30 năm, là một trong những quán cháo ngon hút khách ở phường Hoàn Kiếm.

Ở đây, cháo trai được phục vụ kèm móng giò lợn, thực khách có thể gọi thêm sữa chua nếp cẩm hoặc chè đỗ đen để tráng miệng.

Nhiều người nhận xét cháo trai của quán có độ sánh mịn. Thịt trai dai, ngọt thơm kết hợp với chút rau răm hoặc quẩy. Tuy món ăn đơn giản nhưng hút khách, nhất là vào những ngày trời se lạnh.

Một bát cháo trai thông thường ở đây có giá khoảng 15.000 đồng, chỉ bán buổi chiều.