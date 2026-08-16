Ngôi làng kỳ lạ

Tại thôn Bách Mộc, hương Thuận Long, huyện Đan Lăng, thành phố Mai Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, sinh đôi dường như đã trở thành chuyện quen thuộc. Toàn thôn hiện có 634 hộ với 1.996 người, nhưng đã ghi nhận tổng cộng 33 cặp sinh đôi, trang Sina đưa tin.

Với tỷ lệ sinh đôi được ước tính khoảng 5%, Bách Mộc được nhiều người gọi là “làng sinh đôi”. Đáng chú ý, đây không phải hiện tượng mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Theo người dân địa phương, nhiều gia đình trong làng có các thế hệ liên tiếp sinh đôi.

Bà Hoàng Văn Quyên, một người dân Bách Mộc, cũng đang nuôi một cặp con sinh đôi. Bà cho biết trước khi mang thai, gia đình chỉ mong con có thêm anh chị em để lớn lên không cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, khi đi khám thai, bà phát hiện mình mang song thai.

Bà cho biết, trong gia đình mình, các cô, dì cũng từng sinh đôi. Tại Bách Mộc, việc các cặp song sinh bị nhận nhầm gần như trở thành chuyện thường ngày.

Chị Vương Phượng kể từng có lần đang ngồi trong lớp thì điện thoại báo tài khoản thẻ ăn bị trừ tiền. Ban đầu chị không hiểu vì sao mình không sử dụng thẻ mà vẫn bị trừ tiền. Sau đó, chị mới nhận ra em gái đã sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt và bị nhận nhầm thành mình.

Không chỉ người ngoài, ngay cả những người sống trong làng cũng đôi lúc gặp khó khăn khi phân biệt các cặp song sinh.

Bà Trịnh Hiển Thoa, Ủy viên Chi bộ thôn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, cho biết khi phát tờ rơi, đôi khi nhân viên nhầm nên phát cho một người tới hai lần.

Việc làng có nhiều cặp song sinh cũng đã xảy ra nhiều câu chuyện nhầm lẫn thú vị. Ảnh: Sina

Các cặp song sinh ở đây cũng chia sẻ nhiều điểm trùng hợp thú vị. Có người cho biết từ nhỏ đến lớn, hai chị em thường cùng bị cảm, sốt. Một cặp song sinh khác từng đạt điểm giống hệt nhau trong một bài kiểm tra toán, thậm chí những câu làm sai cũng gần như trùng khớp.

Vì sao lại có tỷ lệ sinh đôi cao như vậy?

Người dân Bách Mộc từ lâu đã đưa ra nhiều cách giải thích. Một số người cho rằng gen di truyền trong cộng đồng có thể đóng vai trò quan trọng, khi đặc điểm sinh đôi được truyền qua nhiều thế hệ.

Người khác lại tin rằng đất đai và nguồn nước ở địa phương có đặc điểm đặc biệt. Thậm chí, có người cho rằng nguồn nước suối trên núi có thể là yếu tố giúp phụ nữ dễ mang thai đôi.

Bách Mộc nằm ở độ cao khoảng 800-1.000 m, thuộc khu vực đồi núi, xung quanh là những vườn mận giòn đỏ. Không khí trong lành, môi trường yên tĩnh và cảnh quan xanh mát khiến nơi đây được ví như một "lá phổi xanh" tự nhiên.

Một chi tiết khiến câu chuyện càng trở nên thú vị là một số phụ nữ từ địa phương khác kết hôn và chuyển đến Bách Mộc cũng sinh đôi.

Theo chia sẻ của những bà mẹ này, trước khi đến đây, gia đình họ không có tiền sử sinh đôi rõ ràng. Sau khi kết hôn và sinh sống tại Bách Mộc, họ vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, không sử dụng loại thực phẩm bổ sung đặc biệt nào nhưng lại mang thai đôi.

Điều này khiến người dân càng tin rằng môi trường sống, nguồn nước hoặc đặc điểm tự nhiên của Bách Mộc có thể đóng vai trò nào đó. Tuy nhiên, đó mới chỉ là suy đoán.

Để tìm lời giải cho bí ẩn này, phóng viên đã phỏng vấn bác sĩ Vương Yến, Trưởng Trung tâm Y học Sinh sản, Bệnh viện Tây Trung Quốc số 2 thuộc Đại học Tứ Xuyên, cơ sở Mai Sơn.

Theo chuyên gia, tỷ lệ sinh đôi trong dân số nói chung vào khoảng 1-2%, trong khi tại Bách Mộc, con số ước tính có thể lên tới khoảng 5%. Nếu loại trừ các trường hợp có sự can thiệp y tế như kích thích rụng trứng hoặc hỗ trợ sinh sản, yếu tố di truyền được xem là một trong những khả năng đáng chú ý nhất.

Chuyên gia nhận định có thể cộng đồng dân cư tại Bách Mộc đã sinh sống qua nhiều thế hệ và tồn tại một mức độ quan hệ huyết thống nhất định. Nếu trong một hoặc một số dòng họ có xu hướng sinh đôi cao, đặc điểm này có thể tập trung trong cộng đồng qua nhiều thế hệ.