Sheng Hailin (hiện 76 tuổi) đến từ tỉnh An Huy, từng được mệnh danh là người mẹ sinh đôi lớn tuổi nhất Trung Quốc khi sinh con ở tuổi 60.

Gần đây, một lần nữa, bà trở lại tâm điểm chú ý sau khi loạt ảnh ghi lại cuộc đời bà giành được một giải thưởng quốc tế.

Ở tuổi 76, bà Sheng là gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần 1 triệu người theo dõi.

Bi kịch mất con và áp lực sinh con ở tuổi 60

Năm 2009, con gái duy nhất của bà Sheng tên Tingting cùng người chồng mới cưới của cô qua đời do ngộ độc khí CO. Cú sốc quá lớn khiến bà Sheng rơi vào khủng hoảng tinh thần và cảm giác cô độc kéo dài.

Một năm sau, ở tuổi 60, bà quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với mong muốn có thêm cơ hội làm mẹ.

Tuy nhiên, thai kỳ của bà gặp vô vàn rủi ro. Bà bị phù nề nghiêm trọng, xuất huyết nặng và nhiều lần đối mặt nguy hiểm sức khỏe. May mắn, bà sinh được 2 bé gái là Zhizhi và Huihui vào năm 2010, theo SCMP.

Sự kiện này khiến bà trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất Trung Quốc sinh con vào thời điểm đó.

Việc sinh con ở tuổi ngoài 60 nhanh chóng gây tranh cãi trên khắp Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng tài chính cũng như tương lai của 2 đứa trẻ khi cha mẹ đã lớn tuổi.

Hồ sơ lý lịch cho thấy bà Sheng từng là giám đốc một bệnh viện, còn chồng bà là giáo sư đại học. Dù có nền tảng kinh tế ổn định, chi phí nuôi dạy 2 con nhỏ vẫn tạo áp lực nặng nề cho gia đình, từ tiền thuê bảo mẫu, sinh hoạt phí đến giáo dục.

Để đảm bảo tương lai cho các con, bà Sheng đã đi khắp nơi diễn thuyết về dinh dưỡng và sức khỏe nhằm kiếm thêm thu nhập. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, 2 bé gái được theo học trong môi trường giáo dục tốt, đồng thời được học thêm múa và piano.

Biến cố tiếp tục ập đến với gia đình bà Sheng vào năm 2016 khi chồng bà bị đột quỵ. Đến năm 2022, ông qua đời vì suy tim và suy phổi.

Sau năm đó, bà Sheng bị một người phụ nữ họ Chen lừa mất 2 triệu nhân dân tệ (7,7 tỷ đồng). Cô ta đã dụ dỗ bà tham gia vào các khoản đầu tư giả mạo.

Dù liên tiếp đối diện mất mát và khó khăn tài chính, bà vẫn không gục ngã.

Ở tuổi 73, bà bắt đầu livestream trên các nền tảng video ngắn để kiếm tiền cho tương lai của 2 con gái.

Bà chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, nấu ăn và bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng.

Hiện nay, bà được cộng đồng mạng trìu mến gọi là “Mẹ Sheng”.

Biểu tượng của sự kiên cường

Không chỉ thu hút bởi câu chuyện đặc biệt, bà Sheng còn trở thành nguồn động viên cho nhiều bậc cha mẹ từng mất con.

Bà thường chia sẻ về khoảng cách thế hệ với 2 con gái và cho biết luôn cố gắng giữ tinh thần trẻ trung, tìm hiểu sở thích của con cũng như cập nhật xu hướng mới để gần gũi các con hơn.

“Tôi sẽ luôn tự hào vì được làm mẹ”, bà chia sẻ.

Bà hy vọng có thể sống đến 100 tuổi để đồng hành cùng các con lâu nhất có thể.

Bà thừa nhận con đường mình đang đi rất khó sao chép, đòi hỏi kiến ​​thức, sức khỏe tốt và khả năng kiếm tiền liên tục. Tuy nhiên, bà mong rằng những người phụ nữ trong mọi hoàn cảnh đều có đủ dũng khí để tiếp tục sống cho chính mình sau biến cố.

“Tôi từng mất con ở tuổi trung niên và đã suy sụp hoàn toàn. Nhưng sau khi đọc câu chuyện của bà Sheng, tôi tin rằng mình vẫn có thể bắt đầu lại cuộc đời", một người dùng mạng chia sẻ.