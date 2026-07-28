Hai chị em sinh đôi gặp nhau ở sân bay quốc tế Los Angeles. Ảnh: Sherilyn Draper

Hai gia đình Sherry Coogle ở bang Kentucky và Sherilyn Draper ở bang California (Mỹ) lần lượt nhận nuôi 2 bé gái Olivia và Emaline mà không hề biết họ là chị em sinh đôi. Mọi chuyện chỉ thay đổi nhờ bức ảnh trên mạng xã hội và kết quả xét nghiệm ADN.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ một bức ảnh

Năm 2006, 2 bé gái Olivia và Emaline được đưa vào cùng một trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc chỉ cách nhau vài ngày. Do có ngày sinh khác nhau trên giấy tờ nên không ai nhận ra đó là 2 chị em ruột.

Khi mới 7 tháng tuổi, họ được hai gia đình Mỹ trong cùng một đoàn sang Trung Quốc làm thủ tục nhận nuôi.

Ngay từ lần đầu gặp, nhiều người trong đoàn đã ngạc nhiên vì 2 em bé giống nhau đến khó tin. Thậm chí có người đề nghị lấy mẫu xét nghiệm ADN để kiểm tra xem 2 bé có phải là song sinh hay không, nhưng hai gia đình đều từ chối, theo People.

Họ cho rằng những đứa trẻ cùng vùng ở Trung Quốc chỉ tình cờ mang nhiều nét giống nhau. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau khi trở về Mỹ.

Khoảng 6 tháng sau, mọi chuyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác.

Trong lúc xem những bức ảnh trên Facebook của nhóm các gia đình nhận con nuôi, bà Sherry Coogle bắt gặp tấm hình mà bà tin chắc đó là con gái mình. Bà hoàn toàn không nhớ đã từng chụp bức ảnh đó. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, bà nhận ra đứa trẻ trong ảnh không phải Olivia.

Linh cảm có điều đặc biệt, bà lập tức ghép ảnh 2 bé cạnh nhau rồi gửi email cho bà Sherilyn Draper. Khi mở email, phản ứng đầu tiên của bà Draper cũng giống hệt.

"Tôi nhìn và nghĩ đó là con mình... nhưng cũng không phải con mình", bà nhớ lại.

Sau khi cả hai gia đình trao đổi, họ quyết định làm điều từng bỏ lỡ nhiều tháng trước - xét nghiệm ADN.

Olivia và Emaline trong lần gặp nhau năm 2009. Ảnh: Sherilyn Draper

Sự thật được xác nhận

Kết quả xét nghiệm ADN chính thức xác nhận Olivia và Emaline là cặp song sinh cùng trứng.

"Nếu không có sự tình cờ ấy, có lẽ các con đã sống cả đời mà không bao giờ biết mình có chị em song sinh", bà Sherilyn Draper chia sẻ.

Chỉ vài tháng sau khi có kết quả, gia đình Coogle bay từ Kentucky đến California để cho 2 bé gặp nhau.

Điều đặc biệt xảy ra ngay tại sân bay quốc tế Los Angeles khiến cả hai gia đình không thể quên. Hai em bé có sự gắn bó thân thiết như chưa từng bị chia cắt.

Hai cô bé khi ấy chỉ khoảng 22 tháng tuổi lập tức "nhận ra nhau". Đứng ở hai bên tấm cửa kính ngăn cách, cả 2 cùng giơ tay chạm vào nhau, cười vui ngay lập tức.

"Tôi đã bật khóc. Chúng tôi đã tìm ra sự thật và đưa các con trở về với nhau. Đó là một phép màu", bà Draper nhớ lại.

Olivia và Emaline ở Santa Rosa năm 2025. Ảnh: Sherilyn Draper

Lớn lên ở hai nơi nhưng vẫn giống nhau kỳ lạ

Sau cuộc đoàn tụ, dù sống cách nhau gần 5.000km, Olivia và Emaline vẫn duy trì liên lạc thường xuyên.

Hai chị em cùng xem phim qua Skype, tô màu, kể chuyện và tổ chức những buổi tiệc trà trực tuyến. Mỗi năm, hai gia đình đều cố gắng sắp xếp để các con gặp nhau trực tiếp.

Nhiều năm sau, khi đã bước sang tuổi 20, cả hai nhận ra cuộc sống của mình có nhiều điểm tương đồng đến ngạc nhiên dù sinh sống ở hai nơi khác nhau.

Họ đều yêu thích âm nhạc, nghệ thuật. Olivia hiện là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Murray State, bang Kentucky. Trong khi đó, Emaline theo học ngành Văn học Anh và Nghiên cứu châu Á tại Đại học Occidental ở bang California.

Bạn bè của 2 chị em cũng thường nhận xét rằng họ có gu thời trang, sở thích âm nhạc và cách cư xử rất giống nhau dù không lớn lên cùng nhau.

Sau khi biết chuyện của 2 chị em, bà Nancy Segal - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu song sinh thuộc Đại học bang California, đã mời họ tham gia dự án nghiên cứu về các cặp sinh đôi được nhận nuôi và nuôi dưỡng ở hai địa điểm khác nhau.

Theo bà Segal, những cặp song sinh được nuôi tách biệt thường bộc lộ nhiều điểm tương đồng một cách tự nhiên.

Ngay cả những quyết định nhỏ đời thường cũng phản ánh sự gắn kết của họ.

Olivia kể rằng mỗi khi muốn đổi kiểu tóc hay nhuộm màu mới, cô thường chờ xem Emaline thử trước.

"Nếu thấy chị ấy hợp thì mình cũng yên tâm làm theo", cô cười nói.

Đối với 2 người mẹ, điều quý giá nhất không chỉ là việc 2 cô con gái tìm thấy nhau, mà còn là mối gắn kết bền chặt giữa hai gia đình suốt gần 2 thập kỷ qua.

"Chính các con đã biến chúng tôi thành một gia đình lớn", bà Sherry Coogle xúc động nói.