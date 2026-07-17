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Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nằm ở trung tâm thung lũng Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn), cách trung tâm Hà Nội khoảng 180km, tương đương 3,5-4h di chuyển bằng ôtô.

Làng có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó nhiều ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi, trải qua 3-4 thế hệ gìn giữ.

Điều thú vị, toàn bộ nhà sàn cùng quay mặt về hướng Nam.

Ông Trương Kỳ Hội - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn cho biết, bà con địa phương quan niệm, nhà quay mặt về hướng Nam sẽ giúp gia đình có nhiều sinh khí, may mắn và ấm no. Hướng Nam từ làng nhìn ra cũng là cánh đồng Bắc Sơn trù phú, điểm tô thêm dòng suối trong xanh uốn lượn, vì vậy tạo nên khung cảnh non nước rất hữu tình.