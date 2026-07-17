1. Ngôi làng miền Bắc nào có hơn 400 ngôi nhà quay 1 hướng?
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Làng Hữu Liên, Lạng Sơn
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- Làng Quỳnh Sơn, Lạng Sơn0%
- Làng Cát Cát, Lào Cai0%
- Làng Lô Lô Chải, Tuyên Quang0%Chính xác
Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nằm ở trung tâm thung lũng Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn), cách trung tâm Hà Nội khoảng 180km, tương đương 3,5-4h di chuyển bằng ôtô.
Làng có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó nhiều ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi, trải qua 3-4 thế hệ gìn giữ.
Điều thú vị, toàn bộ nhà sàn cùng quay mặt về hướng Nam.
Ông Trương Kỳ Hội - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn cho biết, bà con địa phương quan niệm, nhà quay mặt về hướng Nam sẽ giúp gia đình có nhiều sinh khí, may mắn và ấm no. Hướng Nam từ làng nhìn ra cũng là cánh đồng Bắc Sơn trù phú, điểm tô thêm dòng suối trong xanh uốn lượn, vì vậy tạo nên khung cảnh non nước rất hữu tình.
2. Làng Quỳnh Sơn được vinh danh giải thưởng nào?
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Làng du lịch lịch tốt nhất năm 2026 (VITA Awards 2026)
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- Làng du lịch cộng đồng hàng đầu 2026 (VITA Awards 2026)0%
- Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024 (Best Tourism Villages 2024)0%
- Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025 (Best Tourism Villages 2025)0%Chính xác
Làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) và Lô Lô Chải (Tuyên Quang) là hai đại diện của Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".
Sau khi đánh giá hơn 270 hồ sơ đăng ký từ 65 quốc gia, UN Tourism đã ghi nhận tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú và nổi bật cùng những cam kết về phát triển du lịch bền vững của Quỳnh Sơn và Lô Lô Chải.
3. Làng Quỳnh Sơn là ngôi làng của người dân tộc nào?
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Dân tộc Mường
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- Dân tộc Tày0%
- Dân tộc Nùng0%
- Dân tộc Thái0%Chính xác
Quỳnh Sơn thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.
Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đậm nét, đặc biệt là không gian văn hóa Tày được gìn giữ và phát huy trong đời sống hằng ngày của người dân.
4. Hầu hết người dân làng Quỳnh Sơn mang cùng 1 họ, đó là họ nào?
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Họ Dương
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Đến với Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, du khách sẽ được trải nghiệm một bản làng truyền thống của đồng bào dân tộc Tày sinh sống hòa thuận bên nhau và đặc biệt đều mang cùng một họ “Dương”.
5. Đâu là món đặc sản làng Quỳnh Sơn có vỏ đen, ruột vàng, ăn ngon lại "hạ hoả"?
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Bánh ngải
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- Lạp xưởng gừng núi0%
- Bánh chưng đen0%
- Bánh gai0%Chính xác
Trong mâm cỗ ở Bắc Sơn (Lạng Sơn), ngoài những đặc sản như vịt quay, lạp xưởng gừng núi, gà đồi, khâu nhục, bánh ngải… thì không thể thiếu bánh chưng đen.
Món ăn được chế biến kỳ công, thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ của người làm.
Cũng bởi vậy mà người Bắc Sơn hay nói, bánh chưng đen là đặc sản để "trai xứ Lạng chọn vợ, bố mẹ chồng chọn dâu".
Nguyên liệu chính làm bánh chưng đen là gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, thịt lợn bản và tro. Do kết hợp với tro nếp nên bánh ăn bùi, thơm mát, không nóng cổ, nóng bụng như nhiều món bánh chưng, đồ nếp khác. Cũng bởi vậy mà đây được xem là món ăn "hạ hỏa".
6. Đâu là đỉnh núi ở Quỳnh Sơn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng?
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Núi Mẫu Sơn
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Để phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thung lũng lúa Bắc Sơn vàng óng, thấp thoáng mái nhà sàn bình yên của bà con Quỳnh Sơn, du khách có thể leo bộ nên núi Nà Lay, cao khoảng 600m so với mực nước biển.
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