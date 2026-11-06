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Làng chài Việt Hải thuộc đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng (xã Việt Hải, huyện Cát Hải cũ), nằm nép mình giữa thung lũng xanh mát, bao quanh bởi những dãy núi đá vôi và cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn.

Do địa thế biệt lập, trong nhiều thập niên, ngôi làng gần như tách biệt với nhịp sống sôi động bên ngoài.

Theo người dân địa phương, Việt Hải hình thành cách đây hơn 1 thế kỷ. Tương truyền, trong một chuyến đánh cá trên vịnh Lan Hạ, một nhóm ngư dân gặp bão lớn nên tìm nơi trú ẩn. Tại đây, họ phát hiện nguồn nước ngọt, đất đai màu mỡ và địa hình được núi rừng che chắn, thuận lợi cho việc sinh sống.

Từ vài hộ dân ban đầu, Việt Hải dần hình thành một cộng đồng nhỏ, gắn bó với thiên nhiên và nếp sống bình dị.

Trước đây, muốn vào làng, người dân và du khách phải đi bộ xuyên rừng hàng chục cây số hoặc đi thuyền qua vịnh Lan Hạ, sau đó tiếp tục đi bộ.

Hiện nay, du khách có thể trekking theo đường mòn xuyên rừng từ khu vực trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà, với quãng đường khoảng 10-12km. Nếu không có đủ thời gian hoặc sức khỏe để đi bộ, du khách có thể đi tàu qua vịnh Lan Hạ, sau đó sử dụng xe điện hoặc xe đạp để vào làng.

Ảnh: DL Black