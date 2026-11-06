1. Ngôi làng nào ở Hải Phòng không có ô tô, xe máy, nằm biệt lập giữa rừng?
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Làng Việt Hải
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- Làng Chu Đậu0%
- Làng Khinh Dao0%Chính xác
Làng chài Việt Hải thuộc đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng (xã Việt Hải, huyện Cát Hải cũ), nằm nép mình giữa thung lũng xanh mát, bao quanh bởi những dãy núi đá vôi và cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn.
Do địa thế biệt lập, trong nhiều thập niên, ngôi làng gần như tách biệt với nhịp sống sôi động bên ngoài.
Theo người dân địa phương, Việt Hải hình thành cách đây hơn 1 thế kỷ. Tương truyền, trong một chuyến đánh cá trên vịnh Lan Hạ, một nhóm ngư dân gặp bão lớn nên tìm nơi trú ẩn. Tại đây, họ phát hiện nguồn nước ngọt, đất đai màu mỡ và địa hình được núi rừng che chắn, thuận lợi cho việc sinh sống.
Từ vài hộ dân ban đầu, Việt Hải dần hình thành một cộng đồng nhỏ, gắn bó với thiên nhiên và nếp sống bình dị.
Trước đây, muốn vào làng, người dân và du khách phải đi bộ xuyên rừng hàng chục cây số hoặc đi thuyền qua vịnh Lan Hạ, sau đó tiếp tục đi bộ.
Hiện nay, du khách có thể trekking theo đường mòn xuyên rừng từ khu vực trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà, với quãng đường khoảng 10-12km. Nếu không có đủ thời gian hoặc sức khỏe để đi bộ, du khách có thể đi tàu qua vịnh Lan Hạ, sau đó sử dụng xe điện hoặc xe đạp để vào làng.
Ảnh: DL Black
2. Làng Việt Hải được công nhận điều gì?
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Diểm du lịch sinh thái
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- Điểm du lịch cộng đồng0%
- Làng du lịch tốt nhất thế giới0%Chính xác
Nhận thấy tiềm năng lớn từ cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa, những năm gần đây, thành phố Hải Phòng và đặc khu Cát Hải đã định hướng phát triển làng Việt Hải theo mô hình du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn sinh thái và phát triển bền vững.
Tháng 8/2025, UBND đặc khu Cát Hải đã công bố quyết định làng Việt Hải trở thành điểm du lịch cộng đồng. Khu vực này gồm 2 thôn với tổng diện tích 6.485 ha, có 87 hộ và 295 nhân khẩu.
Việc công nhận điểm du lịch cộng đồng sẽ tạo đòn bẩy quan trọng để Việt Hải trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời giữ gìn trọn vẹn nét đẹp nguyên sơ vốn có.
3. Làng Việt Hải là điểm du lịch cộng đồng thứ bao nhiêu của TP Hải Phòng?
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11
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- 120%
- 130%Chính xác
Việt Hải là điểm du lịch cộng đồng thứ 13 của TP Hải Phòng.
Nơi đây hội tụ cảnh quan thiên nhiên độc đáo, môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa đặc trưng, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm đời sống làng chài giữa biển đảo.
Nhiều du khách từng tham quan làng Việt Hải nhận xét, an ninh trật tự ở đây luôn đảm bảo an toàn, không có hiện tượng trộm cắp và người dân thân thiện, nhiệt tình, không có tình trạng chèo kéo, “chặt chém”.
Bởi thế, không ít khách du lịch ví von điểm đến này là nơi “người dân đi ngủ không cần khóa cửa, xe để ở ngoài cả ngày cũng không mất”, giúp họ an tâm khám phá và trải nghiệm suốt hành trình.
4. Ở làng Việt Hải, những ngôi nhà lâu năm có đặc điểm kiến trúc độc đáo nào?
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Tường đất, mái cọ
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- Tường đá dày, mái thấp0%
- Tường đất nện, mái cao0%Chính xác
Đi tham quan quanh làng Việt Hải, du khách dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà tường đá dày, mái thấp - kiểu kiến trúc phù hợp với điều kiện gió bão vùng biển.
Đá được lấy từ núi, xếp thủ công, không dùng nhiều vôi vữa, tạo nên những bức tường bền bỉ qua năm tháng. Có căn nhà đã hơn trăm tuổi vẫn còn nguyên kết cấu.
5. Trải nghiệm độc đáo nào ở làng Việt Hải được xem là sản phẩm du lịch hút khách?
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Kéo lưới
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- Câu mực đêm0%
- Cá massage chân0%Chính xác
Điểm hấp dẫn của du lịch cộng đồng Việt Hải nằm ở những trải nghiệm đời thường. Du khách có thể đạp xe xuyên thung lũng, trekking qua những cánh rừng nguyên sinh, khám phá hệ sinh thái phong phú của Vườn quốc gia Cát Bà.
Hay đơn giản là cùng người dân chăm sóc vườn rau, câu cá bên suối, học nấu những món ăn dân dã từ hải sản tươi rói.
Song, trải nghiệm nổi bật hơn cả là cho cá massage chân.
Du khách sẽ ngâm chân trong những chiếc bể lớn, nơi có hàng trăm con cá nhỏ chờ được phục vụ. Những con cá nhỏ từ từ rỉa vào chân, tay của khách khiến người sử dụng dịch vụ vừa buồn buồn vừa tê tê, cảm giác thích thú.
Đây cũng được xem là phương pháp giải tỏa stress hiệu quả, kích thích hệ thần kinh và giúp máu lưu thông tốt hơn.
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