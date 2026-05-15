Có dịp trải nghiệm tour du thuyền khám phá vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Lan Hạ (TP Hải Phòng) 3 ngày 2 đêm dịp gần đây, Diana Neven (người Hà Lan) không khỏi thích thú trước khung cảnh biển đảo đẹp như tranh vẽ.

Cô còn đặc biệt ấn tượng với làng Việt Hải, thuộc đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng (xã Việt Hải, huyện Cát Hải cũ) – một trong những điểm đến thú vị của hành trình.

Diana cho hay, để tham quan làng Việt Hải, du khách có thể lựa chọn thuê xe đạp (khoảng 50.000 đồng/người/ngày) hoặc xe điện với giá 150.000 đồng/chiều.

Đa phần khách Tây tới đây đều ưu tiên hình thức di chuyển bằng xe đạp, vừa tăng cường vận động, rèn sức bền, vừa có thể thoải mái dừng chân ngắm cảnh, khám phá các điểm đến theo mong muốn.

“Thật tuyệt khi được đạp xe dạo quanh nơi đây. Tôi có thể thoải mái dừng chân, ngắm cảnh hay chụp ảnh ở bất cứ đâu mình muốn”, Diana nói.

Diana đạp xe khám phá làng Việt Hải. Ảnh: Diana Neven

Theo quan sát của vị khách người Hà Lan, làng Việt Hải sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, xanh mát, được bao bọc bởi bốn bề rừng, biển và những dãy núi đá vôi trập trùng.

Làng hiện vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng của những ngôi làng vùng đồng bằng Bắc Bộ.

“Cảnh quan làng Việt Hải thực sự ấn tượng. Tôi vừa đạp xe dạo quanh, len lỏi qua những con đường nhỏ hay khu rừng rậm rạp rồi đến cánh đồng rộng lớn.

Xung quanh gần như tĩnh lặng, chỉ có thiên nhiên xanh mát và tiếng chim hót líu lo”, cô bày tỏ.

Khung cảnh xanh mát, yên bình ở ngôi làng không có xe máy và ô tô. Ảnh: Diana Neven

Tới đây, ngoài chiêm ngưỡng những ngôi nhà có mái lợp rạ, mái tranh, vách đất… hay tìm hiểu về các công cụ lao động, vật dụng thô sơ xưa, Diana còn được mời tham gia trải nghiệm “cá massage chân”.

Dù nhiều du khách nước ngoài thích thú, hưởng ứng nhưng Diana thừa nhận chưa dám thử hoạt động thư giãn đặc trưng ở ngôi làng này.

Diana thừa nhận chưa dám thử hoạt động thư giãn “cá massage chân” ở ngôi làng này.

Sau vài giờ tham quan, vị khách Tây thuê xe điện rời làng và trở lại du thuyền, tiếp tục hành trình hấp dẫn trên biển.

Tuy chỉ trải nghiệm trong thời gian ngắn ngủi nhưng cô khẳng định rất hài lòng và dành tình cảm đặc biệt với ngôi làng này.

“Ở đây, tôi được nếm thử các loại rượu bản địa như rượu chuối, rượu rắn, rượu mật ong. Tôi còn được ghé thăm những ngôi nhà kiểu xưa – nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử văn hóa bản địa đầy hấp dẫn”, Diana bày tỏ.

Làng Việt Hải nằm sâu trong Vườn quốc gia Cát Bà, cách trung tâm thị trấn Cát Bà cũ khoảng 10km. Ảnh: Diana Neven

Theo tìm hiểu của PV, làng Việt Hải có tuổi đời khoảng 100 năm. Tháng 8/2025, ngôi làng này được công nhận là điểm du lịch cộng đồng, gồm 2 thôn với tổng diện tích hơn 6.400 ha, có 87 hộ dân.

Để ghé thăm làng Việt Hải, du khách chỉ có thể di chuyển bằng 2 cách: đi bộ 12km xuyên qua Vườn quốc gia Cát Bà bằng đường rừng hoặc đi cano, tàu từ bến Bèo qua vịnh Lan Hạ. Hiện chưa có đường bộ trực tiếp vào làng.

Dù không thể tiếp cận bằng ô tô, xe máy, gần như tách biệt với bên ngoài nhưng làng Việt Hải vẫn trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Vu Phi Hung, DL Black

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Vũ Hữu Vững - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, đánh giá làng Việt Hải là viên ngọc quý của du lịch Hải Phòng.

Việc công nhận làng là điểm du lịch cộng đồng sẽ tạo đòn bẩy quan trọng để điểm đến này trở nên nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời giữ gìn trọn vẹn nét đẹp nguyên sơ vốn có.

Nhiều du khách từng tham quan làng Việt Hải nhận xét, an ninh trật tự ở đây luôn đảm bảo an toàn, không có hiện tượng trộm cắp và người dân thân thiện, nhiệt tình, không có tình trạng chèo kéo, “chặt chém”.

Bởi thế, không ít khách du lịch ví von điểm đến này là nơi “người dân đi ngủ không cần khóa cửa, xe để ở ngoài cả ngày cũng không mất”, giúp họ an tâm khám phá và trải nghiệm suốt hành trình.

Du khách trekking xuyên Vườn quốc gia để tới làng Việt Hải. Ảnh: Đàm Quốc Khánh

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm làng Việt Hải là khoảng từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm. Khi ấy, thời tiết mát mẻ, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp non nước hữu tình của ngôi làng.

Tới đây, du khách có thể dạo quanh làng, thử trải nghiệm nấu cơm bằng bếp củi, trồng rau, gặt lúa..., cắm trại tại thung lũng Liên Minh hay thưởng thức một số món ngon đặc trưng như gà “chạy bộ”, rau sạch hữu cơ và các loại thủy hải sản Cát Bà hấp dẫn.

Về lưu trú tại làng, du khách có thể lựa chọn nghỉ trong ngày hoặc qua đêm tại các nhà sàn, nhà gỗ, homestay hoặc bungalow tùy theo nhu cầu.