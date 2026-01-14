Chùa Thanh Mai là địa điểm tâm linh có tiếng ở phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng (xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ).

Chùa nằm ở độ cao khoảng 200m, tọa lạc trên đỉnh núi Thanh Mai (hay còn gọi là núi Tam Ban) – ngọn núi trải dài trên địa phận 3 tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) – Hải Phòng (Hải Dương cũ) - Quảng Ninh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương cũ, chùa được xây dựng năm 1329 và được tôn tạo xây mới lại vào năm 2005.

Khi tới đây, ngoài trải nghiệm không gian thanh tịnh, tách biệt hẳn với thành phố, du khách còn được chiêm ngưỡng 7 tòa bảo tháp cổ còn nguyên vẹn, mang nhiều giá trị lịch sử văn hóa.

Đặc biệt, vào những ngày cuối năm, khoảng đầu tháng 12 âm lịch (tháng Chạp), du khách đến chùa Thanh Mai còn có cơ hội ngắm nhìn rừng phong hương trước chùa đang thay lá, nổi bật với sắc vàng và đỏ, sáng rực cả một vùng.

Phong hương (còn có tên khác là cây sau sau, cây bạch giao) là loài cây thân gỗ, mọc nhiều ở vùng khí hậu lạnh của miền Bắc như Cao Bằng, Lào Cai (Yên Bái cũ), Quảng Ninh.

Cây phong hương có đặc tính đổi màu lá từ xanh sang vàng cam rồi đỏ sẫm vào cuối đông, tạo khung cảnh đẹp thơ mộng.

Ở khu vực chùa Thanh Mai, phong hương mọc với mật độ dày đặc, trải rộng trên diện tích khoảng 15ha. Cây cao hàng chục mét, phân bổ dọc theo đường từ chân lên đến đỉnh núi, trong đó có những cây cổ thụ với kích thước thân lớn, 2-3 người ôm mới xuể.

Khu vực tập trung nhiều cây phong hương nhất là con đường bê tông dài khoảng 1km từ bãi đỗ xe lên đến sân chùa.

Có dịp ghé thăm chùa Thanh Mai gần đây, anh Nguyễn Trọng Cung - bác sĩ y học cổ truyền kiêm nhiếp ảnh gia tự do đến từ Hưng Yên (Thái Bình cũ) không khỏi ấn tượng trước vẻ đẹp nên thơ của rừng phong hương mùa thay lá.

Anh miêu tả khung cảnh lá vàng lá đỏ trông giống như hình ảnh ở những bộ phim Hàn Quốc mà bản thân từng xem. Ngoài ra, bầu không khí ở đây cũng trong lành, thoáng mát, thích hợp để du khách tới tham quan, giải tỏa căng thẳng dịp cuối tuần.

Anh Trọng Cung cho biết, quãng đường di chuyển tới khu vực rừng phong hương ở chùa Thanh Mai khá thuận tiện, có một số đoạn hơi dốc.

Theo kinh nghiệm của anh, để chụp hình đẹp với mùa lá phong hương đổi màu, du khách nên ghé vào khung giờ chiều, khoảng từ 15-16h.

Thời điểm này, ánh nắng dịu nhẹ, phù hợp để khách check-in ngoài trời. Du khách cũng nên chọn những bộ trang phục có tông màu sáng như trắng, đỏ… để trở nên nổi bật giữa rừng phong hương.

Ngoài phong hương, ở đây còn có những cây dẻ, cây trám lâu năm mọc xen kẽ bên đường. Hoa dẻ trắng nở chen giữa lá trám xanh và phong hương đỏ - vàng, tạo nên khung cảnh thiên nhiên độc đáo thu hút du khách thập phương tới trải nghiệm, tham quan trong những ngày tết Nguyên đán cận kề.

Anh Trọng Cung gợi ý, nếu tới chùa Thanh Mai dịp này, du khách có thể kết hợp ghé thăm đồi cỏ hồng thuộc sườn đồi Hố Giang, cách khu du lịch Côn Sơn khoảng 2km.

Ngoài ra còn có địa điểm check-in khác là cánh đồng hoa ly đang nở rộ ở ven đê sông Kinh Thầy, cách đó khoảng 20km, thuộc địa phận phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng (phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ).

Tại cánh đồng hoa ly, người dân chủ yếu trồng giống màu vàng và cam nên du khách có thể chọn trang phục có tông nhẹ nhàng như xanh, trắng… để trở nên nổi bật và chụp được những bức hình check-in lung linh.

Cánh đồng hoa mở cửa miễn phí, du khách có thể mua hoa trực tiếp tại đây để ủng hộ người dân. Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh đẹp với hoa ly là 10h và 16h.

Ảnh: Nguyễn Trọng Cung