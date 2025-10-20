Sinh năm 2014 những đã cao 1m55, Thảo Linh được xem là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ nghệ sĩ nhí Việt Nam. Cô bé ghi dấu ấn khi liên tục chinh phục các sân khấu thời trang trong và ngoài nước, đồng thời gặt hái những danh hiệu quốc tế đáng ngưỡng mộ.

Jody Thảo Linh trong trang phục biểu diễn thời trang - hình ảnh quen thuộc của cô bé trên các sàn diễn thiếu nhi

Năm 2025, Joly Thảo Linh đại diện Việt Nam dự cuộc thi “I Am Model Search International” - bảng Pre Teen tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Suốt hơn một tuần thi, cô bé thể hiện phong độ ổn định, tự tin qua từng phần thi catwalk, chụp hình thời trang và trình diễn trang phục truyền thống. Kết quả, Thảo Linh xuất sắc giành Á Quân 2, cùng giải phụ “Best Catwalk Performance” - minh chứng cho bước tiến vượt trội về kỹ năng trình diễn. Không dừng lại ở đó, Thảo Linh còn được xướng tên ở danh hiệu “Miss Pre Teen World Junior Tourism Ambassador 2025”, một sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và phong thái của đại diện nhí đến từ Việt Nam.

Với phong cách trình diễn tự nhiên, gương mặt sáng sân khấu và khả năng biến hóa linh hoạt trước ống kính, Thảo Linh luôn là cái tên được nhiều đạo diễn, thương hiệu và nhà tổ chức tin tưởng. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thời trang, cô bé còn đang ghi dấu trong lĩnh vực diễn xuất - mảng nghệ thuật đòi hỏi chiều sâu và cảm xúc.

Ngô Thảo Linh (Jody Thảo Linh) - với vai trò Đại sứ chương trình Vietnam Kid Singer 2025

Diễn viên nhí sáng ngời trong phim “Vượt qua cạm bẫy”

Trong thời gian gần đây, Thảo Linh gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim “Vượt qua cạm bẫy”, một dự án quy tụ nhiều gương mặt trẻ tài năng. Trong phim, cô bé hóa thân vào nhân vật mang nhiều nội tâm, có chiều sâu cảm xúc - một thử thách lớn đối với độ tuổi của Thảo Linh.

Hình ảnh Thảo Linh trong hậu trường phim khiến khán giả bất ngờ vì sự tập trung và chín chắn. Cô bé không chỉ thuộc thoại nhanh mà còn biết phân tích tâm lý nhân vật, đặt cảm xúc thật của mình vào từng ánh mắt, cử chỉ. Đó là lý do vì sao vai diễn mới của Thảo Linh được giới chuyên môn đánh giá cao, hứa hẹn là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của em.

Khoảnh khắc diễn xuất đầy cảm xúc của Jody Thảo Linh trong “Vượt Qua Cạm Bẫy” - dự án đánh dấu bước chuyển mình từ người mẫu nhí sang diễn viên điện ảnh

Những cảnh quay đầy cảm xúc trong phim cũng thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của Thảo Linh - từ cách xử lý tình huống, nắm bắt tiết tấu kịch bản đến việc hòa mình vào không khí của nhân vật. Nhiều khán giả nhận xét rằng, “ở Thảo Linh có sự chững chạc của một nghệ sĩ thực thụ, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên và trong sáng của tuổi thơ” - điều hiếm thấy ở các diễn viên nhí.

Hành trình của đam mê

Đằng sau những danh hiệu và vai diễn là một cô bé đầy nghị lực. Thảo Linh luôn dành tình yêu đặc biệt cho sân khấu và ống kính máy quay. Em thường chia sẻ rằng, nghệ thuật là nơi giúp mình sống thật nhất với cảm xúc, và mỗi lần biểu diễn là một lần học hỏi, trưởng thành hơn.

Gia đình là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành cùng Thảo Linh trên hành trình nuôi dưỡng đam mê. Nhờ sự ủng hộ ấy, cô bé có thể vừa học văn hóa, vừa theo đuổi nghệ thuật mà không bị áp lực. “Con chỉ mong mình mỗi ngày làm tốt hơn hôm qua” - Thảo Linh từng chia sẻ giản dị như thế, nhưng ẩn chứa tinh thần cầu tiến mạnh mẽ.

Không khó để nhận thấy, sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong cách làm việc của Thảo Linh là yếu tố giúp cô bé được yêu mến. Dù còn nhỏ tuổi, Linh luôn đến sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng buổi diễn, và đặc biệt là không ngừng trau dồi khả năng diễn xuất, giọng hát và kỹ năng sân khấu.

Ngô Thảo Linh trình diễn trong bộ sưu tập áo dài truyền thống tại di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt

Tinh thần và khát vọng của cô bé mang tên “Joly”

Ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ, Thảo Linh là một cô bé chăm chỉ, cầu tiến và có tinh thần học hỏi đáng quý. Dù lịch trình tham gia các hoạt động nghệ thuật dày đặc, cô vẫn luôn duy trì kết quả học tập tốt. Gia đình và thầy cô nhận xét Thảo Linh là người có ý thức kỷ luật cao, biết lắng nghe và nỗ lực hoàn thiện mình mỗi ngày.

Trong mắt bạn bè, Joly Thảo Linh là cô bé thân thiện, giàu năng lượng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Còn trong mắt giới chuyên môn, cô là một gương mặt tiềm năng – hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển thành ngôi sao trẻ đa lĩnh vực trong tương lai.

Với phong độ ổn định, tài năng đa dạng và định hướng đúng đắn, Joly Thảo Linh đang từng bước xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ nhí chuyên nghiệp - năng động, văn minh và nhân ái. Những danh hiệu đạt được trong nước và quốc tế chỉ là cột mốc đầu tiên trong chặng đường dài phía trước.

Ngọc Minh