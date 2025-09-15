XEM CLIP:

Trường THPT B Nguyễn Khuyến tọa lạc tại trung tâm phường Nam Định. Ghé thăm ngôi trường, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vẻ cổ kính, in đậm dấu ấn thời gian.

Điểm nhấn nổi bật của Trường THPT B Nguyễn Khuyến là dãy nhà 3 tầng mang dáng dấp một con tàu lớn, được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

Cô giáo Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công trình này được xây dựng cách đây khoảng hơn 100 năm, mỗi tầng có 10 phòng, hiện được sử dụng làm lớp học và các phòng chức năng.

Nơi đây vốn là Trường cố đạo Xanh Tô-ma (Saint Thomas d’Aquin) được thành lập năm 1924, có nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo đội ngũ giáo viên Công giáo cho các trường đạo nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 1941.

Tháng 9/1976, Trường THPT Nguyễn Khuyến được thành lập, kế thừa toàn bộ cơ sở của Trường Xanh Tô-ma.

Các lớp học tại dãy nhà cổ có trần cao, diện tích rộng 60-80m2 với nhiều cửa sổ lớn, đón ánh sáng tự nhiên và gió trời. Nhờ vậy, không gian học tập luôn thoáng đãng, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp.

Trên mặt tiền, dòng chữ Saint Thomas cùng các phù điêu vẫn còn nguyên vẹn, như chứng nhân của thời gian.

Từ khi tiếp nhận cơ sở, nhà trường vẫn giữ nguyên toàn bộ kết cấu ban đầu của toà nhà cổ, chỉ tiến hành tu bổ, sơn sửa để bảo đảm an toàn và tính thẩm mỹ.

Tòa nhà hơn 100 năm tuổi được thiết kế theo kiến trúc châu Âu nên tường được xây rất dày và có nhiều cửa sổ.

Hệ thống cửa sổ được thiết kế đa dạng về hình dáng, có viền khung sắt chắc chắn bao quanh, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa độc đáo.

Không chỉ giúp đón ánh sáng tự nhiên, thông gió hiệu quả, những khung cửa này còn góp phần làm nổi bật phong cách kiến trúc của công trình.

Trong khuôn viên trường có đặt bức tượng nhà thơ Nguyễn Khuyến để tưởng nhớ và tôn vinh danh nhân văn hóa mà ngôi trường vinh dự mang tên.

Lối vào chính giữa có cầu thang lớn, lối vào 2 bên hông là cầu thang nhỏ.

Theo cô giáo Lê Thị Phương Dung, trước đây, toàn bộ sàn, cầu thang và trần nhà đều làm bằng gỗ lim, nhưng do thời gian sử dụng lâu đã bị xuống cấp nên được thay thế để đảm bảo an toàn.

Hành lang vòng cung ôm trọn các lớp học.

Chính sự đan xen giữa lối kiến trúc đối xứng, hành lang sâu hun hút, ôm vòng quanh các lớp học đã khiến không ít người lần đầu tới trường có cảm giác như lạc vào một “mê cung” thu nhỏ.

Nhiều người khi mới đến, khi đi cùng 1 chiều sẽ bị vòng lặp đi lặp lại, cảm giác như bị lạc.

Mỗi góc nhỏ trong trường đều được trang trí tinh tế, hài hoà với vẻ cổ kính của tổng thể kiến trúc.

Đối với nhiều thế hệ học sinh, được học tập trong ngôi trường có lịch sử lâu đời, mang đậm kiến trúc châu Âu là một niềm tự hào, và rồi mỗi lớp học cổ kính, mỗi khung cửa sổ đã trở thành phần ký ức không thể quên.