Theo các cán bộ, giáo viên nhà trường, nguyên nhân của sự việc đáng buồn trên bắt nguồn từ việc cơ sở chính của trường hầu như không còn học sinh, sinh viên theo học.

Khuôn viên rộng khoảng 2ha của trường không xuất hiện một bóng người. Ảnh: Đức Hoàng

Một giáo viên công tác tại trường từ khoảng những năm 2000 cho biết, vào giai đoạn 2010-2015 mỗi năm nhà trường liên kết giảng dạy, đào tạo lên tới khoảng 5.000 học sinh, sinh viên.

Các phòng học đóng cửa, phủ kín bụi đã nhiều năm. Ảnh: Đức Hoàng

Theo giáo viên trên, năm nào nhà trường cũng tổ chức khai giảng rộn ràng với sự tham dự đông đảo của học sinh, cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, tình cảnh trái ngược hoàn toàn.

"Đã 10 năm, trường không tổ chức lễ khai giảng, ở vị trí giáo viên như tôi và các đồng nghiệp, đây là điều rất buồn", một giáo viên lâu năm tại trường chia sẻ.

Tấm bảng nội quy nhà trường tại phòng bảo vệ thể hiện nội dung, quy định từ năm 2015. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV VietNamNet, hiện tại, toàn bộ khuôn viên nhà trường rộng khoảng 2ha đã "cửa đóng, then cài" không một bóng người. Các dãy phòng học, nhà thực hành, khu nội trú khoá cửa, cỏ dại phủ kín xung quanh.

Cảnh hoang tàn tại khu nội trú của nhà trường, nơi đã từng có hàng trăm học sinh sinh hoạt nội trú. Ảnh: Đức Hoàng

Cả trụ sở nhà trường chỉ còn tồn tại về mặt hình thức: Biển hiệu vẫn treo, phòng học vẫn còn, song giảng đường đã lâu ngày không có tiếng giảng bài, tiếng cười nói của học sinh.

Cổng chính của trường khóa kín. Ảnh: Đức Hoàng

Bà Trang, một người sinh sống gần trường cho biết, đã từ lâu tại trường không có học sinh theo học, tại đây chỉ có một bảo vệ trông coi trường.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng tiền thân trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng. Đến năm 2015, trường được chuyển về trực thuộc Bộ Xây dựng và đến năm 2024, trường được chuyển giao nguyên trạng cho UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Khu vực dãy xưởng thực hành cỏ dại mọc kín xung quanh. Ảnh: Đức Hoàng

Cửa xếp một phòng học thực hành đã rỉ sét xuống cấp. Ảnh: Đức Hoàng

Phía bên trong các phòng học lá khô, bụi phủ kín, máy móc, thiết bị rỉ sét. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị chính thức tiếp nhận, quản lý trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng từ tháng 3/2025. Hiện tại nhà trường còn gặp nhiều khó khăn nên cần thời gian để từng bước tháo gỡ.

Theo vị lãnh đạo trên, việc không có học sinh theo học tại nhà trường là thuộc trách nhiệm quản lý của lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, việc tuyển sinh, đào tạo nghề với học sinh sinh viên trên thực tế gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của thị trường.