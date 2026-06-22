Ngày 22/6, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phối hợp với Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội phát động Giải thưởng công nghiệp văn hóa Việt Nam - Ngọn đuốc vàng năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một giải thưởng chuyên biệt quy mô quốc gia nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong ngành kinh tế sáng tạo đầy tiềm năng này.

NSND Vương Duy Biên.

Tại buổi lễ, NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam khẳng định, việc ra đời một giải thưởng chuyên biệt mang ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang xác định phát triển công nghiệp văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và vươn lên mức 9% GDP vào năm 2045. Dù hiện tại Việt Nam đã có khoảng 70.000 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho trên 3 triệu lao động và đóng góp tới 3% GDP nhưng trước Ngọn đuốc vàng, nước ta vẫn chưa có giải thưởng chuyên biệt nào ở tầm quốc gia để ghi nhận những nỗ lực xuất sắc trong lĩnh vực này.

Giải thưởng năm nay hướng tới xét chọn và vinh danh hai nhóm đối tượng chính là tổ chức và cá nhân. Đối với tổ chức, chương trình sẽ tìm kiếm những đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển du lịch văn hóa hoặc xuất sắc trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Về phía cá nhân, giải thưởng mở rộng cơ hội cho nhiều gương mặt đa dạng như nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, nhà thiết kế, nhà sản xuất, chuyên gia hay các doanh nhân văn hóa. Những tổ chức và cá nhân xuất sắc được gọi tên không chỉ nhận cúp Ngọn đuốc vàng và chứng nhận từ Ban tổ chức mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như sử dụng danh hiệu để quảng bá thương hiệu, ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư quốc tế và được đưa vào cơ sở dữ liệu điển hình tiên tiến của ngành.

Ban tổ chức sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026. Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Ngọn đuốc vàng năm 2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/11/2026 tại Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.