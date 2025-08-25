XEM CLIP:

Theo phản ánh của người dân thôn Thắng Thịnh, hàng chục hộ dân nơi đây nhiều năm phải sống trong cảnh mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ trang trại bò của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tùng.

Hộ chăn nuôi này đã mua thêm đất nông nghiệp để mở rộng quy mô chuồng trại, nâng số lượng nuôi lên hàng trăm con. Việc này khiến mùi hôi càng nặng, nước thải và phân bò chảy tràn lan xuống ruộng, ra khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trang trại nuôi bò xây dựng trên dất nông nghiệp. Ảnh: Lê Dương

Một người dân bức xúc cho biết: “Trời nắng, mùi hôi bốc lên nồng nặc, dù gia đình đóng kín cửa vẫn không tránh được mùi. Người dân xung quanh lúc nào cũng cay mắt vì mùi phân bò. Mùa mưa, nước phân đen kịt chảy lênh láng khắp nơi, tạo thành ổ cho ruồi muỗi sinh sôi”.

Theo người dân, tình trạng ô nhiễm từ trang trại bò này đã tồn tại nhiều năm. Do cùng thôn, bà con nể nang nên không ai lên tiếng. Tuy nhiên, khi gia đình ông Tùng mở rộng quy mô trang trại, tăng số lượng đàn nuôi lên khoảng 400 con, mức độ ô nhiễm trở nên trầm trọng khiến các hộ dân không thể chịu đựng nổi.

Các hồ nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Lê Dương

“Chăn nuôi để phát triển kinh tế thì chúng tôi không phản đối, nhưng quy mô vài trăm con trên diện tích cả hecta như thế này thì phải được quy hoạch xa khu dân cư, có hệ thống xử lý nước thải và đánh giá tác động môi trường đúng quy định. Người dân phản ánh nhiều lần, chính quyền địa phương xuống kiểm tra nhưng rồi tình trạng không hề được cải thiện”, một người dân bức xúc phản ánh.

Những bì được cho là đựng chất thải chăn nuôi bò chất đống sát khu dân cư. Ảnh: Lê Dương

Theo ghi nhận của VietNamNet, khu trang trại rộng hàng nghìn mét vuông nằm sát khu dân cư thôn Thắng Thịnh.

Xung quanh chuồng trại là nhiều bao bì (được cho là chứa phân bò) bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nước thải đen kịt chảy loang khắp nền đất, tràn ra cả đồng ruộng. Bên trong trại có một hồ nước đen cũ và một hồ mới đào, đều trong tình trạng ô nhiễm.

Nước thải đen ngòm chảy lênh láng ra môi trường. Ảnh: Lê Dương

Tình trạng ô nhiễm quanh khu trại bò gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hộ dân. Ảnh: Lê Dương

Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng UBND xã Nga Sơn cho biết, xã mới thành lập, trong khi trang trại này đã tồn tại từ nhiều năm trước. Sau khi có phản ánh của nhân dân, xã đã tổ chức kiểm tra hoạt động tại đây. Diện tích chuồng trại lên đến cả nghìn mét vuông, hiện đang nuôi khoảng 400 con bò. Xã đã yêu cầu chủ trang trại dọn dẹp, di chuyển lượng phân tập kết ngay cạnh khu dân cư.

Trang trại nuôi khoảng 400 con bò. Ảnh: Lê Dương

Ông Hải cũng cho hay, trong sáng 22/8, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế thành lập đoàn kiểm tra về việc xây dựng trang trại trên đất nông nghiệp và các vấn đề liên quan đến môi trường để có biện pháp xử lý.

"Quan điểm của địa phương là không thể để một trang trại quy mô lớn như vậy tồn tại ngay giữa khu dân cư”- Chánh Văn phòng UBND xã Nga Sơn khẳng định.