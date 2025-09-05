XEM CLIP:

Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng UBND xã Nga Sơn, cho biết sau khi nhận phản ánh của người dân về việc một trại nuôi bò gây ô nhiễm môi trường, ngày 24/8, địa phương đã thành lập đoàn công tác kiểm tra và làm việc với chủ trang trại.

Theo biên bản làm việc, chủ trang trại là ông Nguyễn Văn Tùng (trú tại thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn) cho biết trang trại của gia đình được UBND huyện Nga Sơn (cũ) cấp phép ngày 25/7/2003, với diện tích hơn 1.100m² (trong đó đất xây dựng 185m², đất trồng cỏ 999m²), thời hạn 20 năm.

Khu trang trại nuôi bò rộng hơn 10.000m2. Ảnh: Lê Dương

Từ năm 2012, gia đình ông Tùng mua thêm đất nông nghiệp của các hộ dân. Đến năm 2023, gia đình tiếp tục tự mở rộng, xây dựng thêm nhà màng, nhà lưới. Hiện nay, tổng diện tích trang trại hơn 10.000m², với quy mô nuôi 870 con bò.

Theo ông Tùng, việc mở rộng trang trại đã được gia đình báo cáo với UBND thị trấn Nga Sơn (cũ) nhưng chỉ được đồng ý bằng lời nói, không có văn bản chấp thuận.

Nước thải chảy khắp nơi. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo nội dung biên bản làm việc, chất thải hữu cơ từ trang trại được xử lý theo quy trình, quy định. Tại khoảng cách 10m từ trang trại, không phát hiện mùi hôi thối, cũng không xuất hiện nhiều ruồi muỗi như người dân phản ánh.

Ông Hải cho biết thêm, hiện Chủ tịch xã đã giao Phòng Kinh tế tham mưu, đề xuất hướng xử lý vụ việc.

Liên quan đến sự việc, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh việc sử dụng đất nông nghiệp và công tác xử lý môi trường của trang trại bò này.

Trang trại hiện đang nuôi gần 900 con bò. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, VietNamNet phản ánh về trại chăn nuôi bò với số lượng hàng trăm con nằm ngay cạnh khu dân cư thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong nhiều năm, khiến người dân bức xúc.

Khu trang trại rộng hàng nghìn m² nằm sát khu dân cư. Xung quanh chuồng trại chất đầy bao bì (được cho là chứa phân bò) bốc mùi nồng nặc. Nước thải đen kịt loang khắp nền đất, tràn cả ra đồng ruộng. Bên trong trại, một hồ nước đen đặc cũng trong tình trạng ô nhiễm nặng.