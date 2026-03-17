Từ khoảng 5 giờ sáng, tại các bãi biển ở các xã như Tiên Điền, Cổ Đạm, Thạch Lạc, Đồng Tiến (Hà Tĩnh), nhiều tàu thuyền nhỏ có công suất dưới 90CV lần lượt cập bờ sau một đêm đánh bắt ngoài khơi. Trên khoang thuyền là những tấm lưới nặng trĩu, chứa hàng tạ cá trích vừa được kéo lên - loài cá được ví như bạc biển do có lớp vảy ánh bạc óng ánh.

Trên bãi cát, ngư dân khẩn trương kéo lưới, gỡ cá và phân loại ngay khi thuyền vừa cập bến. Những rổ cá trích tươi rói nhanh chóng được chuyển lên bờ để bán lại cho các thương lái.

Theo nhiều ngư dân địa phương, mùa cá trích ở các xã này thường bắt đầu từ khoảng tháng giêng đến tháng ba âm lịch. Đây là thời điểm các đàn cá trích theo dòng nước di chuyển vào gần bờ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt. Nhờ vậy, nhiều tàu chỉ cần ra khơi trong thời gian ngắn vẫn có thể thu được sản lượng đáng kể.

Sau khi tàu thuyền cập bờ, ngư dân đứng thành từng tốp bắt đầu gỡ cá trên bãi cát.

Ngư dân Nguyễn Văn Hùng (xã Tiên Điền) cho biết: “Những ngày này cá trích vào nhiều nên tàu ra khơi buổi tối, sáng sớm đã có thể quay về. Trung bình mỗi chuyến có thể đánh bắt được vài tạ cá, hôm nào trúng luồng thì sản lượng cao hơn”.

Tại bãi biển xã Thạch Lạc, ngư dân tranh thủ gỡ cá trích sau chuyến ra khơi.

Ngư dân Trình Thành (42 tuổi, trú xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) cho biết, từ đầu năm nay, anh đã có khoảng 15 chuyến ra khơi. Mỗi chuyến xuất phát lúc 2 giờ sáng và trở về bờ vào khoảng 5h cùng ngày.

"Có những chuyến ra khơi, thuyền của tôi đánh bắt được khoảng 5 tạ cá, sau khi trừ chi phí tôi thu về khoảng 4 triệu đồng. Những ngày thời tiết đẹp hơn, sản lượng đánh bắt cá có thể đạt khoảng 8 tạ", anh Thành cho hay.

Sau khi cá về bờ, ngư dân tranh thủ gỡ cá khỏi lưới, sau đó, phân loại và bán ngay tại bãi biển. Các thương lái từ nhiều địa phương đã có mặt từ sớm để thu mua. Tùy theo kích cỡ và sản lượng đánh bắt trong ngày, giá cá trích dao động từ khoảng 10.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Dù mức giá không quá cao nhưng nhờ sản lượng lớn nên mỗi chuyến biển vẫn mang lại nguồn thu ổn định cho ngư dân.

Những tấm lưới dính hàng nghìn con cá trích.

Không chỉ riêng xã Tiên Điền, tại các xã ven biển khác, hoạt động khai thác cá trích cũng diễn ra sôi động. Tại các bãi biển Cổ Đạm, Thạch Lạc, Đồng Tiến... từng nhóm lao động tất bật với các công việc như kéo lưới, vận chuyển cá, cân hàng cho thương lái. Nhờ đó, mùa cá trích không chỉ tạo thu nhập cho ngư dân trực tiếp đánh bắt mà còn mang lại việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương.

Cá trích sau khi được thu mua sẽ được vận chuyển đến các chợ trong khu vực và các địa phương lân cận để tiêu thụ. Một phần cá được bán tươi, phần khác được người dân chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc như cá trích nướng, cá trích kho hoặc làm gỏi.

Ngư dân tranh thủ nhặt cá để bán lại cho thương lái.

Theo người dân địa phương, cá trích được ưa chuộng vì thịt mềm, vị béo và dễ chế biến. Trong mùa cao điểm, nhiều quán ăn ven biển cũng tận dụng nguồn nguyên liệu tươi để phục vụ thực khách, góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nghề khai thác hải sản ven bờ, trong đó có cá trích, là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân ven biển. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích ngư dân khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường biển.