Từ sáng sớm, nhiều bè mảng của ngư dân phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã rẽ sóng ra khơi. Đây là thời điểm mùa sứa bắt đầu rộ, cũng là lúc người dân tranh thủ vươn biển để kiếm thêm thu nhập.

Theo ngư dân địa phương, sứa thường nổi lềnh bềnh trên mặt biển nên việc khai thác không quá vất vả như nhiều nghề đánh bắt khác. Chỉ cần chèo bè ra cách bờ khoảng 1 - 2 hải lý, quan sát những khu vực sứa nổi dày đặc là có thể dùng lưới vớt lên.

Mỗi chuyến ra khơi thường có từ 2 - 3 người. Ngư dân thường xuất phát từ khoảng 4 giờ sáng và trở về lúc 9 giờ. Nếu thời tiết thuận lợi và sứa còn nhiều, họ lại tiếp tục ra biển vào buổi chiều để vớt thêm.

Những chuyến bè mảng vào bờ chở theo hàng trăm con sứa. Ảnh: Lê Dương

Mỗi con sứa có giá bán dao động từ 25.000 - 30.000 đồng. Ảnh: Lê Dương

Mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 5 - 6 giờ, trung bình một bè mảng có thể vớt được từ 200 - 300 con sứa. Với giá bán dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/con, riêng sứa đỏ có thể đạt từ 30.000 - 40.000 đồng/con, nhiều ngư dân thu về cả triệu đồng sau mỗi chuyến biển.

Ông Hoàng Văn Thành (53 tuổi, phường Nam Sầm Sơn) cho biết năm nay sứa xuất hiện nhiều và dạt vào gần bờ nên việc khai thác thuận lợi hơn so với những năm trước.

“Chỉ trong hơn bốn giờ ra biển, thuyền ba người của gia đình tôi đã vớt được hơn 200 con sứa, thu về cả triệu đồng. Sứa được mùa, được giá nên bà con ai cũng phấn khởi”, ông Thành chia sẻ.

Dù giá trị kinh tế không cao bằng một số loài cá như cá chim hay cá thu, nhưng sứa lại dễ khai thác và ít rủi ro. Ngư dân không cần đi xa, chỉ cần ra vùng biển gần bờ là có thể thu được sản lượng khá.

Theo nhiều người dân, việc vớt sứa không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự phối hợp giữa các thành viên trên bè. Khi phát hiện khu vực sứa nổi dày, họ thả lưới gom lại rồi cùng nhau kéo lên. Mỗi con sứa khá to và nặng nên thường phải hai người mới đưa được lên bè.

Sứa đỏ có giá trị cao, nhưng lại hiếm khi bắt gặp được. Ảnh: Lê Dương

Những con sứa được đưa đến nơi sơ chế. Ảnh: Lê Dương

Sứa sau khi đã thành phẩm để bán ra thị trường. Ảnh: Lê Dương

Mùa sứa ở Thanh Hóa thường kéo dài từ tháng Giêng đến khoảng tháng Ba âm lịch. Tuy nhiên, không phải năm nào sứa cũng xuất hiện nhiều. Vì vậy, những năm được mùa như năm nay luôn mang lại niềm vui cho ngư dân vùng bãi ngang.

Sau khi được đưa vào bờ, sứa được vận chuyển đến các điểm thu mua ven biển. Tại đây, thương lái sẽ tập kết rồi chuyển đến các khu sơ chế để làm sạch, tách phần thịt và chế biến thành nhiều món ăn đặc trưng như gỏi sứa, nộm sứa hay sứa muối.

Nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn, đặc biệt vào mùa du lịch biển, sứa trở thành nguồn hải sản được nhiều du khách ưa chuộng. Với vị giòn sần sật đặc trưng, sứa không chỉ là món ăn khoái khẩu mà còn giúp nhiều ngư dân ven biển Thanh Hóa có thêm nguồn thu nhập ổn định trong những ngày đầu năm.