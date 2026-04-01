Lấy bối cảnh một làng nghề làm hương truyền thống, Ngược đường ngược nắng xoay quanh gia đình ông Phúc - thợ làm hương cả đời gắn bó với nghề và 2 cô con gái với 2 tính cách hoàn toàn khác biệt.

Cảnh trong phim "Ngược đường ngược nắng".

Trong khi chị gái Vân là cán bộ xã điềm đạm, sống nguyên tắc và luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu thì cô em Mai lại đại diện cho thế hệ trẻ năng động, dám nghĩ dám làm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai quyết định trở về quê để tìm cách hồi sinh xưởng hương gia truyền của gia đình, mở ra nhiều ý tưởng mới cho làng nghề.

Tuy nhiên, hành trình ấy nhanh chóng vấp phải những rào cản từ những mâu thuẫn cũ giữa hai gia đình làm nghề trong làng.

Gia đình ông Phúc có ‘đối thủ truyền kiếp’ là gia đình ông Trực bà Diện, những hiểu lầm và hiềm khích từ quá khứ vẫn tồn tại đến bây giờ khiến hai gia đình luôn trong thế đối đầu.

Sự xuất hiện của Trung - con trai gia đình "đối thủ" - khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi giữa họ dần nảy sinh một mối quan hệ khó lường.

Trong Ngược đường ngược nắng tập 1 lên sóng tối nay, 1/4, ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) rất mừng vì Mai (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) quyết định về quê làm sau khi tốt nghiệp đại học. Ông Phúc khen Mai thông minh nhanh nhẹn nhưng lại nóng vội, khác hẳn với sự điềm đạm, cẩn trọng của chị gái Vân (Minh Thu).

Trong khi đó, Mai dẫn các bạn học về quê và tình nguyện làm hướng dẫn viên. Trong lúc Mai đang hướng dẫn cho các bạn thì Thắng "tạp hoá" (Trương Hoàng) xuất hiện "phá đám" khiến cô khó chịu. Dù Mai tỏ thái độ nhưng Thắng vẫn nhiệt tình mời cô đi hát karaoke với lý do đã đặt sẵn phòng. Trung (Đình Tú) vừa về đến đầu làng đã chứng kiến cuộc cãi vã của Mai.

Ở diễn biến khác, bà Diện (Nguyệt Hằng) báo cho chồng về việc Mai dẫn các bạn về làng quay phim chụp ảnh và nhắc đến xưởng làm tăm hương lớn nhất làng chính là nhà mình. Bà Diện cho rằng Mai dẫn nhà báo về để săm soi nhà mình khiến bà lo lắng. Tuy nhiên, ông Trực (Anh Tuấn) trấn an vợ, nói những gì bà nói không chứng minh được điều gì nhưng vẫn phải nhắc công nhân cẩn thận. Bà Diện nhân thể móc máy, nói Mai ghê gớm giống mẹ cô ngày xưa bởi mẹ Mai là người yêu cũ của ông Trực.

Bà Diện ung dung ngồi trang điểm trong khi chồng vào bếp nấu ăn. Tuy nhiên khi thấy bóng dáng mẹ chồng, bà vội vàng lao vào bếp để thể hiện mình là dâu hiền vợ đảm.

Lý do bà Diện sợ mẹ chồng? Mai sẽ làm gì để cắt đuôi Thắng? Diễn biến chi tiết Ngược đường ngược nắng lên sóng VTV1 vào 21h tối nay.