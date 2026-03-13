Tôi vẫn một mình

Quách Thu Phương ở tuổi 50.

- 5 năm sau phim "Hương vị tình thân" trở lại màn ảnh trong vai bà Dung ở "Bước chân vào đời" của đạo diễn Danh Dũng, Quách Thu Phương trông vẫn trẻ đẹp vậy bí quyết của chị là gì?

Tôi nghĩ mọi thứ đều có lý do của nó. Khi mọi thứ đã xảy ra, đến thời điểm này tôi sẽ hướng vào bên trong nhiều hơn. Tôi đã biết sống cho bản thân và cân bằng mọi thứ so với trước. Là huấn luyện viên yoga nên tôi hướng tới lối sống xanh, sạch. Ngoài chuyện luyện tập chế độ ăn cũng rất quan trọng. Nó liên quan đến việc mình có trẻ, có khoẻ hay không. Nói chung điều quan trọng nhất là biết chăm sóc bản thân.

- Sau khi con gái đi du học nước ngoài giờ đây chị chỉ sống một mình. Có lúc nào chị thấy trống trải, cô đơn khi các con không ở bên?

Thực ra tôi là người sống rất tình cảm, thích có cuộc sống gia đình đầy đủ nhưng nhiều khi vẫn ở một mình, đó là thử thách của ông trời dành cho những người như tôi. Các con ở xa, bên cạnh không có người chăm sóc lúc gặp vấn đề nên tôi phải ý thức làm sao khoẻ nhất để bản thân có thể tự chủ và không làm mọi người lo lắng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Quách Thu Phương còn là huấn luyện viên yoga nên duy trì vóc dáng đẹp.

- Những lúc ốm đau cần người chăm sóc chị phải xoay xở ra sao khi chỉ một mình? Chị có bao giờ chia sẻ với các con?

Có thời gian tôi nằm viện rất lâu, tới 3 tháng, đó là khi làm Hương vị tình thân. Tôi phải liên tục ra vào viện để hoàn thành vai diễn phục vụ việc chạy sóng.

Đôi khi tôi không cho người thân biết việc mình vào viện nên có lần đã bị mẹ mắng. Ở viện thấy mọi người xung quanh được người thân chăm sóc tôi cũng tủi thân. Nhưng nghĩ cho cùng ai cũng có công có việc, người ta phải bỏ công việc để chăm sóc mình thì đâu có được. Chính vì vậy dù chỉ có một mình, tôi vẫn cố gắng tự lo.

Đương nhiên ở một mình thì buồn nhưng tôi luôn biết cách tìm lại cân bằng bằng cách tập luyện, đọc sách, giải trí.

- Chị đã nghĩ tới chuyện sẽ ra nước ngoài ở với các con thay vì một thân một mình thế này?

Tôi không nghĩ tới điều đó vì ở đây có công việc và khá bận rộn. Tôi vẫn muốn tranh thủ làm những việc mình đam mê. Khi nào các con cần, tôi vẫn có thể sang để hỗ trợ. Tuy nhiên hiện tại các con vẫn đi làm, đi học ở Canada nên chưa cần thiết phải có mẹ giúp. Sang đó đi chơi thì được chứ ở tôi nghĩ chắc mình không hợp.

- Từ khi đóng "Của để dành", Quách Thu Phương đến nay vẫn được khán giả nhắc tới với đôi mắt đẹp nhưng buồn và cùng với đó là chuyện tình duyên không như ý. Với nhan sắc và danh tiếng của mình chị chắc không thiếu đàn ông theo đuổi, vậy sao không tìm cho một một bờ vai để dựa vào, nhất là lúc mệt mỏi, ốm đau?

(Cười lớn) Thực ra ai cũng muốn điều đó cả nhưng ông trời không cho thì biết làm thế nào. Tôi vẫn đang đợi đây mà chưa thấy ai. Tôi là người suy nghĩ cởi mở và nghĩ vấn đề ở đây là chưa đến duyên thôi nên vẫn chờ đợi một người phù hợp đến với mình. Thêm nữa trải qua những lần đổ vỡ, tôi thấy việc đi tiếp không phải là điều đơn giản. Đến tuổi này tôi cần một tri kỷ, một người bạn có thể hiểu và chia sẻ với mình chứ không nghĩ tới điều xa xôi. Ai cũng nghĩ như bạn là tôi có nhiều người theo đuổi nên chính vì thế mà tôi ế đó (cười).

Quách Thu Phương đóng cặp với Hồng Đăng trong "Đồng hồ đếm ngược".

- Trở lại với vai bà Tuyết trong "Đồng hồ đếm ngược", dạng vai chị ít thể hiện trước đây và lại đóng người tình với diễn viên Hồng Đăng kém mình khá nhiều tuổi, chị có khớp?

Tôi không gặp khó khăn gì vì đó là nhân vật. Khi nhận lời đóng vai này tôi đã xác định ngay từ đầu nên không gặp bất cứ trở ngại gì về tâm lý. Làm diễn viên vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý đó thì có nghĩa là chưa vượt qua được chính mình. Còn một khi đã vượt qua được chuyện đó mọi thứ trở nên bình thường. Thêm nữa độ tuổi này, tôi đã trải nghiệm sống không ít nên mọi thứ mình thấy bình thường. Còn Hồng Đăng sau thời gian nghỉ khá dài mới quay lại đóng phim ban đầu không tránh khỏi việc bị khớp lúc đầu nhưng sau đó bắt nhịp rất nhanh với vai diễn. Nói chung chúng tôi làm việc ăn ý.

- Còn vai bà Dung trong "Bước chân vào đời", một phụ nữ đẹp, giàu có, quyền lực nhưng có tư duy khá phong kiến trong việc chọn vợ cho con, với chị đây có phải dạng vai khó?

Tôi nghĩ với diễn viên thì không vai diễn nào làm khó họ được, chỉ có điều vai diễn có làm họ thích thú không. Khi đã nhận vai ai cũng phải đầu tư cho nhân vật và không vai nào có thể làm khó nghệ sĩ cả.

Quách Thu Phương trong phim "Bước chân vào đời".

Tôi hiểu Phương Oanh nên rất thương và quý cô ấy

- Chị nói mình không phải người quảng giao nhưng sau "Hương vị tình thân" chị lại duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời với diễn viên Phương Oanh, thậm chí còn xưng hô là "mẹ - con". Điều gì ở Phương Oanh khiến chị quý mến và thân thiết như vậy?

Phương Oanh là cô gái khảng khái và có tính cách tương đồng với tôi. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau và trong cuộc sống có nhiều quan điểm giống nhau. Những ai tiếp xúc với Oanh đều thấy bạn ấy có nhiều năng lượng và sống hào sảng. Chúng tôi quý mến nhau hoàn toàn xuất phát từ công việc. Chúng tôi nhìn thấy sự nỗ lực của nhau, nhìn thấy con người của nhau, hiểu tính cách nhau và cũng thấy hợp nhau.

Trong cuộc sống không phải tự nhiên mà chúng ta gặp nhau mà tất cả đều là duyên nợ. Có người chỉ chào hỏi nhau nhưng có người ở lại bên nhau một quãng đường dài. Tôi hiểu Oanh nên rất thương và quý cô ấy. Sau phim Hương vị tình thân, chúng tôi vẫn xưng hô là mẹ - con cho tới bây giờ. Tôi tin Oanh sẽ đứng vững vì cô ấy rất mạnh mẽ.

Quách Thu Phương và Phương Oanh.

- Thời gian Oanh bị tấn công chị luôn công khai động viên và chia sẻ với cô ấy, những lúc đó chị có sợ bị anti-fan của Oanh tấn công sang mình?

Không! Xưa nay tôi làm gì chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt ai bởi tôi làm gì cũng đường hoàng. Tại sao mình phải sống theo định hướng của người khác? Tôi là người thế nào sẽ mãi là như thế. Tôi không sợ bất cứ người nào dù mỗi lần như thế họ tràn vào facebook của tôi mắng chửi rất nhiều.

Tuy nhiên tôi không bận tâm tới những lời nói thiển cận đó và trong xã hội có người này người kia. Kể cả khi phim lên sóng có ý kiến trái chiều, thậm chí có người nói tôi thẩm mỹ nhưng họ có gặp mình ngoài đời đâu mà biết, tôi không việc gì phải đi thanh minh. Tôi chỉ quan tâm đến những điều tích cực thay vì chỉ bận tâm tới những nhận xét tiêu cực.

Quách Thu Phương trong "Đồng hồ đếm ngược":