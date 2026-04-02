Trong Ngược đường ngược nắng tập 2 lên sóng tối nay, 2/4, Vân (Minh Thu) nhắc nhở Mai (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) phải dặn các bạn ứng xử chừng mực và đúng quy tắc khi về làng. Thêm nữa việc Mai tổ chức tour tham quan trải nghiệm rồi kết hợp cho khách phải đăng ký kinh doanh. Mai cãi, nói chưa thu đồng nào từ khách và nếu có phải xin phép thì cô chỉ phải xin phép bố, tức là ông Phúc (NSƯT Thanh Bình). "Nếu chị không giúp gì cho bố về việc kinh doanh tốt nhất đừng can thiệp vào công việc của em", Mai phản pháo.

Ở diễn biến khác, Mai đang ngồi quán cafe một mình bất ngờ Thắng "tạp hoá" (Trương Hoàng) xuất hiện khiến cô vô cùng khó chịu. Mai nói cô đang có hẹn với bạn nhưng Thắng vẫn không chịu buông tha cho cô. Chính vì vậy, Trung (Đình Tú) ở gần đó đã quyết định giải cứu Mai bằng cách nhận là người bạn mà cô đang chờ đợi. "Tôi giải vây để cô nghĩ xem sang xin lỗi mẹ tôi thế nào thôi", Trung nói. Không những vậy anh còn dặn Mai trước khi nói gì phải động não trước.

Trong khi đó, cơ quan chức năng đến nhà ông Trực (Anh Tuấn) làm việc trước những phản ánh của Mai. Tuy nhiên ông Trực bao biện làm sản phẩm truyền thống mà làm đúng quy trình như nhà máy sẽ không sống được. Bà Diện (Nguyệt Hằng) cho rằng nếu dừng lại để sửa sai sẽ ảnh hưởng đến tiến độ trả hàng cho khách. Họ được yêu cầu ký vào biên bản, cam kết nếu tiếp tục bị người dân phản ánh sai phạm sẽ phải ngừng hoạt động. Nghe đến đây ông Trực ngất lịm.

Ông Trực giả vờ hay ngất thật? Mai sẽ "bật" lại Trung ra sao? Diễn biến chi tiết Ngược đường ngược nắng tập 2 lên sóng VTV1 vào 21h tối nay.