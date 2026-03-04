Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h30 ngày 30/11/2025, sau khi sử dụng ma túy, Nhàn đã chửi bới, dọa đốt, giết cả nhà vì cho rằng mẹ ruột của mình giấu chuyện chị V.T.S. (vợ Nhàn, đã bỏ đi khỏi nhà) về thăm và mua đồ cho con.

Đối tượng Hồ Xuân Nhàn. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk

Nhàn vứt quần áo xuống nền nhà rồi đổ dầu hỏa lên, đe dọa đốt nhà. Thấy vậy, bố mẹ và cháu H.X.Q. (SN 2010, con ruột Nhàn) hoảng sợ chạy ra ngoài kêu cứu.

Lúc này, Nhàn thấy cháu H.T.X.U. (SN 2015, con ruột Nhàn) đang đứng trước sân nên gọi vào phòng ngủ. Sau đó, Nhàn đóng cửa chính, chốt khóa từ bên trong để không cho ai vào.

Mẹ của Nhàn lén đi cửa sau vào nhà để đưa cháu U. ra ngoài thì bị Nhàn phát hiện, đẩy ngã xuống nền nhà.

Nhàn khóa cửa sau rồi cầm dao đi vào phòng ngủ, lấy nệm xốp, áo da, chiếu cói… chất thành đống ngay lối ra vào duy nhất của phòng.

Tiếp đó, Nhàn quay ra phòng khách, dùng bật lửa đốt cháy đống quần áo đã tẩm dầu hỏa rồi trở lại phòng ngủ, tiếp tục châm lửa đốt đống đồ đạc đã chất sẵn.

Khi lửa bùng cháy, mọi người chạy đến cứu hỏa thì bị Nhàn cầm dao đe dọa. Tuy nhiên, mọi người đã kịp thời giải cứu được cháu U.

Ngày 9/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn về tội "Đe dọa giết người".

Làm việc với cơ quan điều tra, Nhàn khai có ý định tự tử nhưng lo sợ sau khi chết không có ai nuôi con gái nên nảy sinh ý định cho cháu U chết cùng.

Cơ quan chức năng xác định việc cháu U. thoát nạn là nằm ngoài ý muốn của đối tượng. Do đó, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn từ tội "Đe dọa giết người" sang tội "Giết người".