Ngày 21/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ, làm việc với Bùi Đặng Châu (31 tuổi, ngụ thôn Lập Định, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Bùi Đặng Châu khi bị công an khống chế. Ảnh: N.X

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, chiều 18/4, trong lúc ngà say sau khi uống rượu ở xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa), Châu dùng dao đâm vợ khiến chị này bị thương nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện. Châu còn tấn công mẹ vợ khiến nạn nhân bị thương ở vùng bàn tay. Sau khi gây án, Châu bế con nhỏ 9 tháng tuổi bỏ trốn.

Công an xã Cam An đã tổ chức truy xét nghi phạm. Sau vài giờ truy xét, công an phát hiện Châu xuất hiện gần cầu vượt cao tốc thuộc địa phận xã Cam Hiệp, cách hiện trường vụ án khoảng 2,2km, đã khống chế và giải cứu cháu bé.